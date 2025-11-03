Umro najstariji olimpijski šampion (101)!

Nekadašnji olimpijski šampion, najstariji na svijetu, francuski biciklista - Šarl Kost, preminuo je u 101. godini, objavila je ministarka sporta Francuske Marina ferari.

Šarl Kost je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama davne 1948. godine u disciplini potjera, a prethodnog ljeta je na Olimpijadi u Parizu bio nosilac olimpijske baklje.

Pre Drugog svjetskog rata bio je jedan od najperspektivnijih biciklista, nakon rata se vratio i osvojio nacionalno prvenstvo 1947. godine. Na Olimpijadi godinu kasnije bio je šampion u ekipnoj poteri, predvodio je Francusku do trijumfa nad Velikom Britanijom i Italijom u finalu.

Le #CNOSF rend hommage à la mémoire de Charles Coste, champion olympique à Londres, en 1948, dans l’épreuve de poursuite par équipes, décèdé à l’âge de 101 ans.



Le doyen mondial des champions olympiques avait disputé deux Tour de France, trois Tour d’Italie et sa plus belle… pic.twitter.com/PetKB7XhDv — FranceOlympique (@FranceOlympique) November 2, 2025

''Sa velikom tugom sam saznala za smrt Šarla Kosta, olimpijskog šampiona iz Londona. Sa svojih 101 godinu ostavio je iza sebe ogromno sportsko nasljeđe'', izjavila je Ferari.

(Telegraf.rs)