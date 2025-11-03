Umro najstariji olimpijski šampion (101)!

03.11.2025
13:24
Komentari:0
Nekadašnji olimpijski šampion, najstariji na svijetu, francuski biciklista - Šarl Kost, preminuo je u 101. godini, objavila je ministarka sporta Francuske Marina ferari.
Šarl Kost je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama davne 1948. godine u disciplini potjera, a prethodnog ljeta je na Olimpijadi u Parizu bio nosilac olimpijske baklje.
Pre Drugog svjetskog rata bio je jedan od najperspektivnijih biciklista, nakon rata se vratio i osvojio nacionalno prvenstvo 1947. godine. Na Olimpijadi godinu kasnije bio je šampion u ekipnoj poteri, predvodio je Francusku do trijumfa nad Velikom Britanijom i Italijom u finalu.
Le #CNOSF rend hommage à la mémoire de Charles Coste, champion olympique à Londres, en 1948, dans l’épreuve de poursuite par équipes, décèdé à l’âge de 101 ans. — FranceOlympique (@FranceOlympique) November 2, 2025
Le doyen mondial des champions olympiques avait disputé deux Tour de France, trois Tour d’Italie et sa plus belle… pic.twitter.com/PetKB7XhDv
''Sa velikom tugom sam saznala za smrt Šarla Kosta, olimpijskog šampiona iz Londona. Sa svojih 101 godinu ostavio je iza sebe ogromno sportsko nasljeđe'', izjavila je Ferari.
(Telegraf.rs)
