Logo

Umro najstariji olimpijski šampion (101)!

03.11.2025

13:24

Komentari:

0
Умро најстарији олимпијски шампион (101)!
Foto: Pixabay

Nekadašnji olimpijski šampion, najstariji na svijetu, francuski biciklista - Šarl Kost, preminuo je u 101. godini, objavila je ministarka sporta Francuske Marina ferari.

Šarl Kost je osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama davne 1948. godine u disciplini potjera, a prethodnog ljeta je na Olimpijadi u Parizu bio nosilac olimpijske baklje.

Pre Drugog svjetskog rata bio je jedan od najperspektivnijih biciklista, nakon rata se vratio i osvojio nacionalno prvenstvo 1947. godine. Na Olimpijadi godinu kasnije bio je šampion u ekipnoj poteri, predvodio je Francusku do trijumfa nad Velikom Britanijom i Italijom u finalu.

''Sa velikom tugom sam saznala za smrt Šarla Kosta, olimpijskog šampiona iz Londona. Sa svojih 101 godinu ostavio je iza sebe ogromno sportsko nasljeđe'', izjavila je Ferari.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

preminuo

sportista

Olimpijske igre

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминуо клавијатуриста "Слатког греха": Харао са Поповићем, па деведесетих престали да раде заједно

Scena

Preminuo klavijaturista "Slatkog greha": Harao sa Popovićem, pa devedesetih prestali da rade zajedno

2 d

0
Умро Љубиша Ковачевић

Kultura

Umro Ljubiša Kovačević

3 d

1
Дјечак (8) трагично настрадао, возио електрични бицикл, па се сударио с другим дјечаком

Svijet

Dječak (8) tragično nastradao, vozio električni bicikl, pa se sudario s drugim dječakom

4 d

0
Трагедија: Познати спортиста (37) умро током вожње, имао срчани удар за воланом

Svijet

Tragedija: Poznati sportista (37) umro tokom vožnje, imao srčani udar za volanom

4 d

0

Više iz rubrike

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

Ostali sportovi

Oglasili se rukometaši i treneri Borca - ogorčeni radom uprave

2 d

1
Позната атлетичарка оптужена за убиство таксисте

Ostali sportovi

Poznata atletičarka optužena za ubistvo taksiste

2 d

0
Зорана Мијовић са Пала вицешампион свијета у пауерлифтингу

Ostali sportovi

Zorana Mijović sa Pala vicešampion svijeta u pauerliftingu

4 d

0
Мајдов уручио кимона дјеци са потешкоћама у развоју

Ostali sportovi

Majdov uručio kimona djeci sa poteškoćama u razvoju

5 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner