Drugi krug lokalnih izbora na KiM

Izvor:

SRNA

09.11.2025

08:13

Други круг локалних избора на КиМ
Foto: Tanjug/AP

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija jutrosu su otvorena biračka mjesta za drugi krug lokalnih izbora u 18 opština.

Biračka mjesta otvorena su u 7.00 časova, a do 19.00 časova glasaće se i u Đakovici, Gnjilanu, Dragašu, Kačaniku, Klini, Kosovo Polju, južnom dijelu Kosovske Mitrovice, Obiliću, Orahovcu, Peći, Prištini, Prizrenu, Suvoj Reci, Vitini, Vučitrnu, Juniku i Mamuši.

Ротација полиција

Svijet

U automobilu pronađeno ugljenisano tijelo, evo na šta policija sumnja

U Klokotu, opštini sa srpskom većinom, kandidat Srpske liste za gradonačelnika opštine je Božidar Dejanović, a kandidat Građanske inicijative Srpska narodna sloga Srećko Spasić, koji je zauzeo drugo mjesto u prvom krugu, odlučio je da se pridruži Srpskoj listi.

On se povukao prije sedam dana iz izborne trke i pružio podršku Dejanoviću, ali je njegovo ime ostalo na glasačkom listiću.

Uprkos tome, CIK je saopštio da će se u drugom krugu formalno takmičiti dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najviše glasova, uključujući i Spasića.

Pravo glasa u opštini Klokot ima 4.183 glasača, a glasaće se na devet biračkih mjesta, od kojih je jedno predviđeno za uslovno glasanje, u pet biračkih centara.

Полиција Србија

Hronika

Vozač poginuo u direktnom sudaru autobusa i automobila

Prvi krug lokalnih izbora 12. oktobra obilježila je velika izlaznost u sredinama sa srpskom većinom.

Srpska lista, najjača srpska stranka u Pokrajini, pobijedila je na izborima za gradonačelnike u devet od 10 opština sa srpskom većinom, dok je u izborima za odbornike, Srpska lista pobijedila u svih 10 opština sa srpskom većinom.

