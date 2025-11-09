Logo
UZNEMIRUJUĆI SNIMCI Haos u Kladuši napravili otac i sin

09.11.2025

22:43

Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши
Foto: Screenshot

Haos u Velikoj Kladuši: Nakon sudara došlo do tuče, pa pokušaja bjekstva i gaženja ljudi automobilom

U mjestu Trnovi u Velikoj Kladuši danas je došlo do nesvakidašnjeg i veoma uznemirujućeg incidenta u saobraćaju, koji je uživo posmatrao veći broj građana.

Snimci sa lica mjesta, dostavljeni portalu Crna-Hronika, prikazuju dramatične scene tuče i haotične vožnje, koje su šokirale javnost.

Prema informacijama sa terena, u incidentu su učestvovali otac i sin u putničkom vozilu Golf 4.

U prvom dijelu snimka vidi se muškarac u crvenoj trenerci, za kojeg svjedoci navode da je otac, kako se fizički sukobljava sa drugim učesnicima saobraćaja, nakon čega biva oboren i onesposobljen.

Nakon toga, kako se vidi na drugom snimku, sin sjeda za volan vozila i kreće velikom brzinom, pri čemu udaljava vozilo sa mjesta sukoba i zahvata osobe koje su se nalazile pored puta.


Ovaj trenutak izazvao je veliku paniku među prisutnima.

Возач голфа направио хаос

Hronika

Šok snimak iz BiH: Izazvao udes, nokautiran, pa njegov suvozač krenuo da gazi ljude

Svjedoci navode da se radi o porodici koja je ranije bila dovođena u vezu sa incidentnim situacijama, no ta informacija tek treba biti zvanično potvrđena. Javnost je posebno uznemirena činjenicom da je situacija eskalirala do nivoa ugrožavanja života prisutnih građana.

Reakcija policije

Pripadnici policije su brzo reagovali, stigli na lice mjesta i stavili situaciju pod kontrolu.
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda osoba koje su zahvaćene vozilom, a iz policije je potvrđeno da se radi na utvrđivanju kompletnih okolnosti incidenta, uključujući i provjeru eventualne upotrebe alkohola ili opojnih supstanci.

