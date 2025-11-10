Logo
Policija traga za vozačem koji je usmrtio ženu u Bijeljini

ATV

10.11.2025

09:43

0
Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Bijeljinska policija traga za nepoznatim vozačem koji je automobilom usmrtio ženu D.S. (66) i pobjegao s mjesta nesreće!

Tragedija se dogodila juče oko 16.50 časova u mjestu Batkovići kod Bijeljine, kada je automobil naletio na pješaka koji se kretao putem.

”U nezgodi je učestvovalo nepoznato putničko motorno vozilo i vozač koji se udaljio sa lica mjesta i pješak D.S. sa područja grada Bijeljina koja je od zadobijenih povreda podlegla”, saopštila PU Bijeljina.

Dodaju da su uviđaj na mjestu nesreće izvršili policijski službenici PU Bijeljina u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

”Policijski službenici PU Bijeljina preduzimaju sve mjere i radnje u cilju pronalaska lica i vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi”, navode u policiji.

Saobraćajna nezgoda

vozač pobjegao

Bijeljina

