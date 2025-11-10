Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove

Kina je ukinula posebne lučke takse za brodove iz SAD na godinu dana, kao odgovor na sličan potez Vašingtona, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo saobraćaja.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva saobraćaja, naplata posebnih lučkih taksi "biće obustavljena na godinu dana" od 10. novembra, istovremeno sa obustavom SAD primjene relevantnih mjera protiv Kine, kao dio sprovođenja konsenzusa postignutog na ekonomskim i trgovinskim konsultacijama Kine i SAD u Kuala Lumpuru 2025. godine, navodi se u saopštenju.

Američke vlasti su 17. aprila uvele posebne lučke takse brodovima povezanim sa Kinom, kao odgovor na to, Kina je 14. oktobra počela da naplaćuje posebnu lučku taksu američkim brodovima.

Ova taksa se primjenjivala na brodove u vlasništvu ili pod upravom američkih kompanija, kao i na brodove koji plove pod američkom zastavom ili su izgrađeni u Sjedinjenim Državama.

U ponedeljak je stupio na snagu i niz kineskih odluka, kojima su ukinute dodatne carine na američku robu i kontrole izvoza robe za određene američke kompanije.

Ove odluke su uslijedile nakon nekoliko rundi kinesko-američkih trgovinskih i ekonomskih konsultacija u Kuala Lumpuru, kao i sastanka između kineskog predsjednika Si Đinpinga i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je održan 30. oktobra u Busanu, u Južnoj Koreji.