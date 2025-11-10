Logo
Large banner

Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove

Izvor:

Tanjug

10.11.2025

07:30

Komentari:

0
Кина укинула посебне лучке таксе за америчке бродове

Kina je ukinula posebne lučke takse za brodove iz SAD na godinu dana, kao odgovor na sličan potez Vašingtona, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo saobraćaja.

Prema saopštenju kineskog Ministarstva saobraćaja, naplata posebnih lučkih taksi "biće obustavljena na godinu dana" od 10. novembra, istovremeno sa obustavom SAD primjene relevantnih mjera protiv Kine, kao dio sprovođenja konsenzusa postignutog na ekonomskim i trgovinskim konsultacijama Kine i SAD u Kuala Lumpuru 2025. godine, navodi se u saopštenju.

ruza smrt in memoriam

Košarka

Umrla legenda američke i svjetske košarke

Američke vlasti su 17. aprila uvele posebne lučke takse brodovima povezanim sa Kinom, kao odgovor na to, Kina je 14. oktobra počela da naplaćuje posebnu lučku taksu američkim brodovima.

Ova taksa se primjenjivala na brodove u vlasništvu ili pod upravom američkih kompanija, kao i na brodove koji plove pod američkom zastavom ili su izgrađeni u Sjedinjenim Državama.

U ponedeljak je stupio na snagu i niz kineskih odluka, kojima su ukinute dodatne carine na američku robu i kontrole izvoza robe za određene američke kompanije.

Zemljotres

Srbija

Zemljotres u Srbiji

Ove odluke su uslijedile nakon nekoliko rundi kinesko-američkih trgovinskih i ekonomskih konsultacija u Kuala Lumpuru, kao i sastanka između kineskog predsjednika Si Đinpinga i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je održan 30. oktobra u Busanu, u Južnoj Koreji.

Podijeli:

Tagovi:

Kina

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Микрофон студио пјевање

Nauka i tehnologija

AI pjevačica Ksanija Mone potpisala milionski ugovor

3 h

0
Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Svijet

Avio-kompanije otkazale u nedjelju više od 2.700 letova u SAD zbog blokade rada vlade

3 h

0
Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Svijet

Apelacioni sud danas razmatra zahtjev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

3 h

0
Да ли нас очекује поскупљење хљеба?

Ekonomija

Da li nas očekuje poskupljenje hljeba?

3 h

0

Više iz rubrike

Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Svijet

Avio-kompanije otkazale u nedjelju više od 2.700 letova u SAD zbog blokade rada vlade

3 h

0
Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Svijet

Apelacioni sud danas razmatra zahtjev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

3 h

0
Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

Svijet

Senat SAD usvojio zakon o privremenom finansiranju vlade

3 h

0
Возач из БиХ доживио тежак удес: Пробио заштитну ограду, па се забио у стијену

Svijet

Vozač iz BiH doživio težak udes: Probio zaštitnu ogradu, pa se zabio u stijenu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

29

Napravite sami sirup od lovora koji će vam pomoći da se riješite upornog kašlja

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner