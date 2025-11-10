Logo
Apelacioni sud danas razmatra zahtjev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

Izvor:

Tanjug

10.11.2025

07:10

Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу
Foto: Tanjug / AP

Apelacioni sud u Parizu danas će razmatrati zahtjev bivšeg francuskog predsjednika te zemlje Nikole Sarkiozija, koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u Parizu, prenosi televizija BFM.

Sarkozi će biti saslušan putem video-obraćanja, a postoji mogućnost i da će ga zastupati njegovi advokati, koji su najavili da će na sudu obrazložiti da se sedam kriterijuma za njegovo zatvaranje može lako ispuniti ako on bude pušen na slobodu pod sudskim nadzorom.

Sarkozi, koji je već pravosnažno osuđen u slučaju prisluškivanja, saznaće 26. novembra da li će Kasacioni sud potvrditi ili poništiti njegovu žalbenu presudu u aferi nezakonitog finansiranja njegove neuspešne predsedničke kampanje 2012. godine.

