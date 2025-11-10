Logo
Senat SAD usvojio zakon o privremenom finansiranju vlade

Izvor:

Tanjug

10.11.2025

07:02

Сенат САД усвојио закон о привременом финансирању владе

Američki Senat usvojio je tokom protekle noći republikanski zakon o privremenom finansiranju vlade Sjedinjenih Američkih Država, zahvaljujući glasovima osam demokrata koji su podržali da se krene dalje sa paketom koji bi ponovo otvorio saveznu vladu, prenosi danas Aksios.

To je ključno proceduralno glasanje koje predstavlja jasan znak da je postignut dvostranački dogovor o okončanju rekordnog zatvaranja američke vlade, koje traje od 1. oktobra.

Полиција Аустрија

Svijet

Vozač iz BiH doživio težak udes: Probio zaštitnu ogradu, pa se zabio u stijenu

Demokrate su nedjeljama istrajavale u zahtjevu da republikanci podrže produženje poreske olakšice za Zakon o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, u zamjenu za njihove glasove za finansiranje vlade.

Umjerene demokrate su na kraju prihvatile obećanje republikanaca o glasanju o tom zakonu, a konačan rezultat proceduralnog glasanja bio je 60 prema 40, pri čemu je osam demokrata glasalo "za", zajedno sa republikancima, dok je senator Rend Pol, republikanac iz Kentakija, bio jedini glas "protiv" među republikancima.

Tagovi:

Amerika

senat

