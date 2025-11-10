Vozač iz BiH doživio težak udes: Probio zaštitnu ogradu, pa se zabio u stijenu

Državljanin Bosne i Hercegovine povrijeđen je u udesu koji se desio noćas u 2:25 na lokalnom putu prema Inzbruku, u Austriji.

Kako prenose austrijski mediji, riječ je o 48-godišnjem muškarcu koji se kretao ka ulazu na auto-put Inzbruk-Mite.

U blizini samog ulaza na auto-put, državljanin BiH je, iz još uvijek nepoznatih razloga, uletio punom brzinom na saobraćajno ostrvo, usljed čega je automobil proletio kroz zaštitnu ogradu, a zatim se direktno zabio u stijenu.

Svijet U sudaru vozova povrijeđeno 30 osoba

Očevidac je odmah pozvao hitnu i spasilačke službe. Međutim, 48-godišnjak iz BiH je bio u stanju teške alkoholisanosti da je odbio transport do bolnice. U policijskom izvještaju navodi se da je zadobio lakše povrede.

Inače, policija je na licu mjesta odlučila da ga alkotestira i test je bio pozitivan. S obzirom na visok stepen alkoholisanosti, vozačka dozvola mu je oduzeta na licu mjesta.

Vozilo je potpuno uništeno. Nakon završetka istrage, podnesen je izvještaj nadležnim organima. Inače, na ovoj dionici puta noćas su se desile četiri saobraćajne nezgode i u svim slučajevima vozači su bili u alkoholisanom stanju.