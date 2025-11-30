Logo
Large banner

Spriječite stvaranje grudvica pri pranju pernatih jakni uz ovaj genijalan trik

30.11.2025

14:21

Komentari:

0
Спријечите стварање грудвица при прању пернатих јакни уз овај генијалан трик
Foto: Pexels

Mnoge zimske jakne punjene perjem dolaze s upozorenjem da se ne smiju prati u perilici rublja, jer perje može stvarati grudice i otežati sušenje. Ipak, postoji jednostavan trik koji čuva oblik i puninu jakne čak i nakon pranja.

Jaknu je moguće sigurno oprati u perilici ako se uz nju stave tri obične teniske loptice. Tokom pranja i sušenja loptice sprječavaju da se perje slijepe u grudice, a nakon sušenja jakna zadržava izvorni oblik i voluminoznost.

Ako je dostupna sušilica, preporučuje se koristiti je zajedno s lopticama, ali i sušenje na zraku uz povremeno protresanje daje odlične rezultate.

Ауто

Auto-moto

Ne vozite se u zimskim jaknama: Test pokazuje koliko to može biti opasno

Pri pranju jakne važno je ne pretrpati perilicu - dovoljno je oprati samo jednu jaknu odjednom, jer se perje tijekom pranja širi i zauzima mnogo prostora u bubnju.

Ovaj jednostavan trik omogućava sigurno i efikasno održavanje zimskih jakni kod kuće, bez grudica perja i komplikacija kod sušenja, prenosi Kliks.

Podijeli:

Tagovi:

jakna

veš mašina

zima

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

''Расхладна јакна'' и ''паметни шешир'' као савезници у заштити од сунца

Zanimljivosti

''Rashladna jakna'' i ''pametni šešir'' kao saveznici u zaštiti od sunca

4 mj

0
Модели кожних јакни који ће бити најпопуларнији у овој години

Stil

Modeli kožnih jakni koji će biti najpopularniji u ovoj godini

9 mj

0
Маја купила јакну па остала без ријечи због нечега што је нашла у џепу

Zanimljivosti

Maja kupila jaknu pa ostala bez riječi zbog nečega što je našla u džepu

9 mj

0
Како да оперете зимску јакну

Savjeti

Kako da operete zimsku jaknu

8 mj

0

Više iz rubrike

Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

Savjeti

Ovaj trik će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus

6 h

0
Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

Savjeti

Najtraženiji namaz ove zime: Recept za domaću posnu paštetu

8 h

0
Четири собне биљке могу помоћи у контроли влаге

Savjeti

Četiri sobne biljke mogu pomoći u kontroli vlage

1 d

0
Кисели купус

Savjeti

Kako da zamrznete kiseli kupus da ostane svjež i ukusan mjesecima?

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner