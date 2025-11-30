Spriječite stvaranje grudvica pri pranju pernatih jakni uz ovaj genijalan trik

Mnoge zimske jakne punjene perjem dolaze s upozorenjem da se ne smiju prati u perilici rublja, jer perje može stvarati grudice i otežati sušenje. Ipak, postoji jednostavan trik koji čuva oblik i puninu jakne čak i nakon pranja.

Jaknu je moguće sigurno oprati u perilici ako se uz nju stave tri obične teniske loptice. Tokom pranja i sušenja loptice sprječavaju da se perje slijepe u grudice, a nakon sušenja jakna zadržava izvorni oblik i voluminoznost.

Ako je dostupna sušilica, preporučuje se koristiti je zajedno s lopticama, ali i sušenje na zraku uz povremeno protresanje daje odlične rezultate.

Pri pranju jakne važno je ne pretrpati perilicu - dovoljno je oprati samo jednu jaknu odjednom, jer se perje tijekom pranja širi i zauzima mnogo prostora u bubnju.

Ovaj jednostavan trik omogućava sigurno i efikasno održavanje zimskih jakni kod kuće, bez grudica perja i komplikacija kod sušenja, prenosi Kliks.