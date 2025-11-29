Četiri sobne biljke mogu pomoći u kontroli vlage

Plijesan i kondenzacija mogu postati ozbiljni problemi u domovima tokom jeseni i zime, ali ove sobne biljke koje upijaju vlagu nude prirodnu metodu za kontrolu vlažnosti.

Kako navodi Expres.uk, sobne biljke mogle bi odigrati ključnu ulogu u poboljšanju našeg blagostanja ove jeseni i zime, pružajući značajno poboljšanje dnevnih boravaka i kupatila. Biljke mogu znatno smanjiti nivo vlage u domu, što bi prirodno moglo spriječiti razvoj plijesni na vlažnim mjestima u cijelom prostoru.

Plijesan može predstavljati ozbiljan rizik, a uobičajena gljivica potencijalno doprinosi pojavi problema s disanjem, alergija ili čak astme. Tajna leži u odabiru biljnih sorti koje su posebno učinkovite za određene prostorije i ne zahtijevaju stalnu njegu.

Ipak, morate shvatiti potrebe biljke za osvjetljenjem, tlom i zalijevanjem, posebno kada tražite biljke za kupatila.

"Plijesan u domu uzrokovana je prekomjernom vlagom. Tople prostorije, poput kupatila, posebno su ugrožene. Korištenje biljaka za sprječavanje pojave plijesni praktičan je i prirodan način kontrole vlage u vašem domu", naveli su stručnjaci iz Gardening Ekspresa.

Koliko je biljka dobra u smanjenju vlažnosti zraka zavisi o njenoj sposobnosti upijanja rose, magle i druge vlage kroz lišće. Ta se vlaga zatim spušta do korijena.

Ljepota ovog prirodnog rješenja je u tome što ćete primijetiti poboljšanje, a istovremeno ćete imati i prekrasne biljke u kojima ćete uživati.

Engleski bršljan

Engleski bršljan može ukloniti plijesan iz vlažnih okruženja i predstavlja izvrsnu opciju za kupatila. Stručnjaci su otkrili da "najbolje raste na jakom, neizravnom svjetlu i da ga treba redovno zalijevati".

Prilikom zalijevanja, preporučljivo je temeljito natopiti biljku prije nego što dopustite da se tlo osuši na dubinu od otprilike jedan centimetar prije sljedećeg zalijevanja.

Iako bršljani preferiraju umjerenu vlažnost, mogu se nositi s tipičnim kućnim uslovima. Za povećanje vlažnosti, biljku postavite na pladanj napunjen vlažnim kamenčićima ili perlitom.

Nikada ne ostavljajte bršljane u stajaćoj vodi. Engleski bršljan uspijeva uz odgovarajuću cirkulaciju zraka u okruženju bez zagušenja.

Držite biljku dalje od kućnih ljubimaca jer su joj listovi otrovni za njih. Zbog toga engleski bršljan odlično funkcioniše u visećoj posudi ili na vrhu ormarića.

Spatifilium

Spatifilium voli hlad i uspijevaju u visokoj vlažnosti pa su savršen izbor za područja sklona plijesni poput kupatila.

Biljka crpi vlagu iz atmosfere kroz svoje lišće i ne treba joj izravna sunčeva svjetlost za rast jer se može razvijati pod umjetnom rasvjetom.

Takođe su izvrsni za one koji se bore s alergijama ili astmom. Iako biljka proizvodi prekrasne cvjetove, ostaje otrovna za kućne ljubimce pa ju je najbolje smjestiti izvan dohvata.

Dodatne smjernice za njegu uključuju uklanjanje ocvalih cvjetova i redovno čišćenje ili brisanje lišća kako bi se osigurala pravilna fotosinteza.

Sansevieria

Poznata i kao svekrvin jezik, ova biljka je robusna i prilagodljiva, što je čini jednom od najboljih za borbu protiv kondenzacije i viška vlage.

Ova biljka uspijeva na jakom svjetlu i toplim temperaturama te zahtijeva minimalno održavanje, zalijevajući je samo svake sedmice ili dvije, što je čini izvrsnom biljkom za početnike.

Biljka se može pohvaliti raznim oblicima i bojama listova, od kojih mnogi nalikuju zmijskoj koži. Listovi ne samo da upijaju višak vlage, već i filtriraju uobičajene kućne toksine.

Palme

Palme se obično reklamiraju kao "odličan izbor za kontrolu vlažnosti i sprječavanje pojave plijesni" jer upijaju vlagu kroz lišće.

Postoji nekoliko vrsta palmi koje možete izabrati, ali areka palme, bambusove palme, damske palme, patuljaste datulje i trščane palme najbolje su za suočavanje s kondenzacijom. Druge biljke koje uspijevaju u vlažnim uslovima uključuju orhideje, bostonske paprati i paukove biljke.