Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

Mnogi obrasci ponašanja koje odrasle osobe pokazuju, kako tvrde stručnjaci potiču iz ranih iskustava, a upravo teško djetinjstvo može ostaviti trag koji ostaje vidljiv i kasnije kroz život.

Takva iskustva utiču na način na koji se osobe nose sa sukobima, traže sigurnost u odnosima ili postavljaju granice. Iako se ovi znakovi nikada ne smiju koristiti za osuđivanje, oni često otkrivaju kako je neko morao prerano naučiti mehanizme preživljavanja.

Shodno tome, osobe koje su odrasle u nepredvidivom okruženju često razviju snažnu potrebu za kontrolom svega što se dešava oko njih. Ta kontrola nije stvar moći, već osjećaja sigurnosti, jer im je haos ranije bio svakodnevnica.

Pojedini ljudi su navikli biti emocionalno nedostupni jer u djetinjstvu nisu mogli računati na dosljednu brigu. Stručnjaci ističu da takve osobe često odbijaju pomoć ili nježnost jer im je teško vjerovati da je neko iskreno tu za njih.

Ako je dijete odrastalo u porodici gdje je moralo preuzimati uloge odraslih, ono u odrasloj dobi često nosi osjećaj da mora spasiti sve oko sebe. To se odražava kroz stalnu brigu, preuzimanje tuđih problema i nemogućnost da se emocionalno odmori.

Osobe koje su odrastale u atmosferi svađa, kazni ili emocionalnoj hladnoći često u odrasloj dobi izbjegavaju bilo kakav sukob. Mnogi stručnjaci pojašnjavaju da takvo ponašanje proizlazi iz uvjerenja da mir ovisi o tome koliko se osoba prilagođava drugima.

Na ove znakove važno je gledati kao na posljedice prethodnih iskustava, a ne kao na mane ili nedostatke neke osobe.