Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Svake godine u novembru stiže Crni petak sa velikim obećanjima ogromnih popusta i "ponuda samo za jedan dan".

Ponude koje djeluju predobro da bismo ih propustili, iskaču "iz frižidera". A ispod svega ovoga, krije se jedna dobro osmišljena strategija.

Crni petak nije samo dan popusta. To je i psihološki događaj, pažljivo osmišljen da iskoristi način na koji naš mozak donosi odluke, piše "Sajens Alert".

Razumijevanje nauke koja stoji iza ovog procesa može nam pomoći da prepoznamo kada nas navode da potrošimo više nego što smo planirali.

Brzo, brzo, trošite mnogo

Kada biramo između opcija, na primjer da li da kupimo novi TV, naš mozak procjenjuje dokaze "za" i "protiv" svake opcije.

Upoređujemo cijene, karakteristike, recenzije i ono što možemo da priuštimo. Kada osjetimo da imamo dovoljno informacija, donosimo odluku.

Obično ovaj proces traje. Što je odluka važnija, više informacija želimo da prikupimo.

A kada smo pod pritiskom, to se mijenja. Mozak spušta prag koliko informacija mu je potrebno pre nego što odluči. Drugim riječima, vremenski pritisak nas tjera da odlučujemo brže i sa manje dokaza.

To može biti korisno kada je brzina važna. Ako pauk sleti na vašu ruku, ne analizirate mirno "prednosti i mane" prije nego što ga oterate. Ali tokom Crnog petka, isti taj brzi proces odlučivanja može da nas navede da kupujemo impulsivno.

O Bože, skoro je rasprodato

Pored toga što koristi osećaj "hitnosti", Crni petak koristi i osjećaj "oskudice". Znamo da popust traje kratko i da mnogi ljudi kupuju u isto vrijeme. To stvara snažan osjećaj konkurencije - ako ne reagujemo brzo, promašićemo priliku.

Dok tražimo TV, sajt nam kaže: "Ostalo samo 8 komada" i "12 ljudi ima ovaj proizvod u korpi". Odjednom sve djeluje kao trka. Čak i ako niste planirali da odmah kupujete, možda ćete se osetiti primorano da dodate proizvod u korpu prije nego što bude kasno.

Osjećaj oskudice mijenja način na koji naš mozak procesuira informacije. Kada vjerujemo da je nešto ograničeno, pripisujemo tome veću vrijednost, misleći da je proizvod dobar samo zato što ga drugi žele.

Šta sam to mislio?

Kada brzo donosimo odluke, oslanjamo se na manje dokaza i veća je vjerovatnoća da napravimo greške, poznata psihološka pojava pod nazivom "kompromis brzine i tačnosti".

Pod pritiskom, mozak pokušava da pronađe prečice za procjenu opcija, kao što je broj ljudi koji gleda proizvod. A to može da bude manje korisna informacija od detalja poput garancije, kvaliteta proizvoda ili dugoročne vrijednosti.

Signaliziranje da je nešto oskudno, takođe nas može odvratiti od traženja dodatnih informacija. Ako izgleda da proizvod može da nestane, poređenje cijena ili čitanje recenzija djeluje rizično. Proizvod bi mogao da nestane dok još razmišljamo.

Mozak voli predvidive ishode i pokušava da izbjegne nepotreban rizik, pa umjesto da tražimo više informacija, reagujemo brzo. Brze odluke nisu uvijek loše.

Brza akcija može da uštedi vrijeme ili spriječi štetu kada nemamo sve informacije. Primjer je evakuacija kada se oglasi požarni alarm, čak i ako nismo sigurni da li zaista gori.

Ali tokom Crnog petka, trgovci stvaraju vještačku hitnost. Tajmeri, upozorenja o "ograničenom broju" i baneri "samo danas" dizajnirani su da imitiraju stvarnu oskudicu, gurajući naš mozak u preopterećenje odlučivanja. Kada se osjećaj hitnosti aktivira, racionalno razmišljanje odlazi u drugi plan. Prestajemo da pitamo "Da li mi je ovo stvarno potrebno?" i počinjemo da razmišljamo "Šta ako propustim priliku?". To je vrsta razmišljanja zbog koje kupujete novi TV koji je samo malo bolji od onog koji već imate.

Crni petak djeluje kao proslava uštede, ali je i majstorska lekcija iz ponašanja i neuronauke. Razumijevanje kako ove taktike funkcionišu može vam pomoći da ostanete u kontroli.

4 savjeta kako da ostanete u kontroli

Planirajte prije nego što nastupi pritisak - istražite šta vam stvarno treba i prikupite više informacija prije sezone rasprodaja. Ovo pomaže kada mozak mora da donosi odluke pod pritiskom vremena.

Postavite budžet i držite ga na oku - odlučite koliko ste spremni da potrošite i podsjećajte sebe tokom kupovine. Ovo pomaže da neutrališete efekat oskudice, podsjećajući mozak da postoje i druga ograničenja.

Pravite pauzu prije kupovine - kada osjetite pritisak, stanite na minut. Pauza omogućava mozgu da sustigne uzbuđenje.

Pitajte se: "Da li bih ovo želio/la po punoj cijeni?" - pomaže mozgu da se fokusira na stvarnu vrijednost proizvoda.

Nema ničeg lošeg u tome da uživate u dobroj ponudi, ali kada se nađete usred uzbuđenja, važno je da se sjetite šta se dešava u vašem mozgu i ko zapravo profitira. Nadamo se da smo vam pomogli.