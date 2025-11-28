Detalji teške nesreće: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Jedna osoba je poginula na licu mjesta, a jedna je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći kod Batočine.

Nesreća, u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, dogodila se oko 11.00 časova.

Povrijeđenu osobu iz automobila izvukli su vatrogasci-spasioci nakon čega je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

Saobraćajna policija obezbijedila je lokaciju nesreće i omogućila bezbjedno djelovanje službi uključenih u sanaciju posljedica nesreće.