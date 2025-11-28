Logo
Detalji teške nesreće: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Izvor:

SRNA

28.11.2025

14:17

Детаљи тешке несреће: Једна особа погинула, друга тешко повријеђена
Foto: Pexels

Jedna osoba je poginula na licu mjesta, a jedna je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći kod Batočine.

Nesreća, u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, dogodila se oko 11.00 časova.

Društvo

Fond PIO: Moguća obustava isplata, čak i zahtjev za povrat

Povrijeđenu osobu iz automobila izvukli su vatrogasci-spasioci nakon čega je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

Saobraćajna policija obezbijedila je lokaciju nesreće i omogućila bezbjedno djelovanje službi uključenih u sanaciju posljedica nesreće.

