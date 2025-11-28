Logo
Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:

B92

28.11.2025

13:27

Komentari:

0
Тешка несрећа у Србији, има мртвих и повријеђених
Foto: Tanjug

Tokom popodnevnih sati na izlazu iz Kragujevca u pravcu Batočine došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama sa terena, jedan automobil se zapalio nakon sudara, a oba vozila su završila van kolovoza.

"Slike sa lica mjesta su zaista zastrašujuće, čuli smo da ima poginulih i povrijeđenih lica", kaže za RINU očevidac sa lica mjesta.

Бик

Ekonomija

Mladi bik prodat za čak 146.000 evra

Na terenu su službe Hitne pomoći i policije.

Saobraćaj se na ovoj veoma frekventnoj dionici trenutno odvija usporeno, a policija obavlja uviđaj i reguliše protok vozila.

Saobraćajna nesreća

Kragujevac

