Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih

Izvor:
B92
28.11.2025
13:27
Tokom popodnevnih sati na izlazu iz Kragujevca u pravcu Batočine došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva putnička vozila.
Prema prvim informacijama sa terena, jedan automobil se zapalio nakon sudara, a oba vozila su završila van kolovoza.
"Slike sa lica mjesta su zaista zastrašujuće, čuli smo da ima poginulih i povrijeđenih lica", kaže za RINU očevidac sa lica mjesta.
Na terenu su službe Hitne pomoći i policije.
Saobraćaj se na ovoj veoma frekventnoj dionici trenutno odvija usporeno, a policija obavlja uviđaj i reguliše protok vozila.
