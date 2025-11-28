Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih

Tokom popodnevnih sati na izlazu iz Kragujevca u pravcu Batočine došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva putnička vozila.

Prema prvim informacijama sa terena, jedan automobil se zapalio nakon sudara, a oba vozila su završila van kolovoza.

"Slike sa lica mjesta su zaista zastrašujuće, čuli smo da ima poginulih i povrijeđenih lica", kaže za RINU očevidac sa lica mjesta.

Na terenu su službe Hitne pomoći i policije.

Saobraćaj se na ovoj veoma frekventnoj dionici trenutno odvija usporeno, a policija obavlja uviđaj i reguliše protok vozila.