Stvari koje ne treba da držite u kući nakon 50. godine: Donose usamljenost i tugu

Prema narodnom vjerovanju, postoji nekoliko predmeta koje ne bi trebalo držati na vidljivom mjestu u domu nakon 50. godine života.

Bez obzira da li vjerujemo u simboliku ili ne, činjenica je da način na koji oblikujemo svoj životni prostor snažno utiče na raspoloženje, osjećaj lakoće i energiju doma.

Kako godine prolaze, naši se domovi mijenjaju baš kao i mi. U mladosti težimo minimalizmu, prozračnosti i slobodi, ali s vremenom, život se prirodno obogaćuje predmetima. Suveniri s putovanja, pokloni puni emocija, alati koji "mogu dobro doći", kolekcije koje tek treba završiti i uvijek prisutne stvari koje bi - možda, jednog dana - mogle da nam zatrebaju.

Ljudi u zrelijim godinama često gomilaju stvari iz dva razloga: iz praktičnosti i iz nježnosti. Praktičnost govori: "Ne bacaj, trebaće". Nježnost šapuće: "Ovo me podsjeća na...".

U toj dinamici nastaju enterijeri koji su funkcionalni, ali i duboko emocionalni.

Zanimljivo je da se ti predmeti rijetko skrivaju - upravo suprotno. Drže se na vidljivim mjestima: na policama, komodama, radnim stolovima, pa i kuhinjskim pultovima. Kao da je njihova prisutnost važna jednako kao i njihova funkcija. Oni postaju mali spomenici našem životu, podsjetnici na sve što smo proživjeli, vid‌jeli ili mudro odložili "za svaki slučaj".

Međutim, stručnjaci za uređenje enterijera i psiholozi upozoravaju da određeni predmeti u domovima zrelijih osoba mogu izazvati neprijatnost kod gostiju, ali i neželjene emocije kod samih vlasnika.

Zato je korisno povremeno "srediti mentalni i prostorni raspored", kako bi energija doma ostala topla, skladna i ugodna.

U nastavku slijedi spisak stvari koje bi osobe starije od pedeset godina trebalo da sklone, diskretno odlože ili u potpunosti uklone iz vidljivih dijelova doma.

1. Stare zalihe lijekova

Kutije pune bočica, tableta i napitaka često zauzimaju cijele površine. Osim što stvaraju dojam mini ambulante, predstavljaju i zdravstveni rizik - mnogi lijekovi nakon isteka roka gube učinkovitost i mogu da budu opasni.

Redovno provjeravajte rok trajanja.

Čuvajte samo ono što vam je stvarno potrebno.

Ostatak pravilno odložite u apoteci.

2. Previše starog namještaja u muzejskom stilu

Antikviteti mogu da daju karakter prostoru, ali ako je cijeli dom ispunjen teškim ormarima, tamnim drvom i izbled‌jelim tapiserijama, stvara se dojam da je vrijeme stalo. Gosti se često osjećaju kao da su u muzeju, a ne u domu u kojem živi i diše svakodnevica.

Kombinujte staro s modernim detaljima.

Osvježite prostor i uklonite nepotrebne komade.

3. Nagomilani predmeti "koji bi mogli da zatrebaju"

Stare tegle, prazne flaše, kutije, novine i razni sitni predmeti "za svaki slučaj" samo zauzimaju prostor i stvaraju vizuelni umor.

4. Lična pisma i dokumenti na vidljivom mjestu

Uspomene su dragocjene, ali lična pisma, dnevnici i dokumenti ne pripadaju otvorenim policama. Čuvanje intime dio je poštovanja prema sebi - i prema gostima.

Spremite posebne uspomene u kutije, albume ili digitalnu arhivu.

Izbjegavajte izlaganje bilo čega emocionalno bolnog ili preintimnog.

5. Previše jeftinih suvenira i predmeta bez ličnog značaja

Magneti, figurice i šolje često imaju više veze s ljudima koji su ih poklonili nego s nama. Ako ih je previše, prostor gubi identitet i dojam elegancije.

Zadržite samo predmete koji odražavaju vas, vaše priče i estetiku.

6. Fotografije koje izazivaju tugu

Velike fotografije ljudi koji više nisu dio našeg života, bilo zbog raskida, gubitka ili promjene odnosa, mogu biti snažan dnevni emocionalni okidač.

Izložite fotografije koje vas zaista raduju.

Ostale diskretno spremite u albume.

7. Predmeti koji simbolično "zadržavaju" energiju prošlosti

Prema lokalnim vjerovanjima, određeni predmeti mogu privlačiti usamljenost, statičnost ili težinu. Iako vjerovanje nije zakon, mnogi ljudi potvrđuju da se bolje osjećaju kad uklone ono što im više ne služi.

Nakon pedesete, a naročito nakon šezdesete, dom postaje ogledalo duše. Trebalo bi da zrači toplinom, lakoćom i mirom. Predmeti koje vidimo svakoga dana utiču na naše emocije više nego što primjećujemo. Zato je dobro pitanje koje povremeno treba sebi da postavimo: "Donosi li mi ovo i dalje radost? Želim li da moji voljeni ovo vide?".

Ako je odgovor "ne", možda je vrijeme za blago, nježno i oslobađajuće sređivanje.

Oslobađanje prostora uvijek znači oslobađanje daha i stvaranje mjesta za nove, lijepe trenutke, prenosi Superžena.