Građani, oprez: Crni petak donosi ove opasnosti

Crni petak je danas i mnogi građani Srbije već traže najbolje popuste, ali stručnjaci upozoravaju da je upravo ovaj dan najkritičniji za prevare, lažne popuste i impulsivne kupovine.
Naime, tokom Crnog petka najčešće se dešava da kupci plate nešto što uopšte nije na sniženju – ili plate više nego što su mislili.
Evo šta je najvažnije da znate prije nego što potrošite ijedan fening:
Mnogi trgovci nekoliko dana prije Crnog petka povećaju cijene, pa ih danas samo “vrate” na staro i prikažu kao popust.
Ako je popust “-50%”, a proizvod košta isto kao prošlog mjeseca – to nije popust, već marketinški trik.
Oglas često zvuči bombastično, ali sitnim slovima piše da je samo jedan artikal zaista snižen 70%, dok su ostali sniženi svega 5–10%.
Zato gledajte konkretnu cijenu, ne parole i banere.
Nekad proizvod izgleda jeftino, ali na kraju platite još 1.000–2.000 dinara za dodatne troškove.
Na Crni petak trgovci često produže rok isporuke na:
– 7 do 15 dana, a ponekad i duže.
Ako vam roba treba HITNO (poklon, uređaj koji odmah koristite), provjerite rok pre naručivanja, jer možda neće stići na vrijeme.
Stručnjaci upozoravaju da na Crni petak bude najviše reklamacija u godini.
Ako postoji razlika između onoga što ste kupili i onoga što ste dobili – imate dokaze.
Ako kupujete onlajn, u Srbiji na primjer, imate pravo da odustanete od kupovine u roku od 14 dana, bez objašnjenja i bez kazne.
Trgovac je dužan da vrati novac.
Onlajn prodavci često koriste psihološke trikove:
Ovo je u većini slučajeva čista manipulacija i koristi se da vas natjera da kupite impulsivno.
Na Crni petak se pojavljuje veliki broj lažnih onlajn radnji koje nestanu poslije velikog broja porudžbina.
Ako djeluje predobro da bi bilo istinito – vjerovatno je prevara.
Zaključak: Crni petak može da štedi novac – ali može i da ga proguta
Crni petak je prilika da se kupi povoljnije, ali je i dan kada trgovci najviše manipulišu cijenama.
Zato stručnjaci savjetuju: kupujte samo ono što ste planirali, provjeravajte cijene i ne nasjedajte na “popuste” koji to nisu, piše "Telegraf".
