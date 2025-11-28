Građani, oprez: Crni petak donosi ove opasnosti

Crni petak je danas i mnogi građani Srbije već traže najbolje popuste, ali stručnjaci upozoravaju da je upravo ovaj dan najkritičniji za prevare, lažne popuste i impulsivne kupovine.

Naime, tokom Crnog petka najčešće se dešava da kupci plate nešto što uopšte nije na sniženju – ili plate više nego što su mislili.

Evo šta je najvažnije da znate prije nego što potrošite ijedan fening:

1. Lažni popusti – najčešća prevara Crnog petka

Mnogi trgovci nekoliko dana prije Crnog petka povećaju cijene, pa ih danas samo “vrate” na staro i prikažu kao popust.

Potrošači bi trebalo da:

provjeravaju istoriju cijena (posebno onlajn)

koriste aplikacije za praćenje cijena

uporede cijene kod više prodavaca

Ako je popust “-50%”, a proizvod košta isto kao prošlog mjeseca – to nije popust, već marketinški trik.

2. “Do -70%” – a u stvari jedan proizvod toliko košta

Oglas često zvuči bombastično, ali sitnim slovima piše da je samo jedan artikal zaista snižen 70%, dok su ostali sniženi svega 5–10%.

Zato gledajte konkretnu cijenu, ne parole i banere.

3. Čuvajte se skrivenih troškova – posebno onlajn

Kod kupovine preko interneta obavezno provjerite:

troškove dostave

troškove povraćaja robe

da li se povraćaj naplaćuje

moguće dodatne provizije prilikom plaćanja karticom

Nekad proizvod izgleda jeftino, ali na kraju platite još 1.000–2.000 dinara za dodatne troškove.

4. Pazite na rok isporuke

Na Crni petak trgovci često produže rok isporuke na:

– 7 do 15 dana, a ponekad i duže.

Ako vam roba treba HITNO (poklon, uređaj koji odmah koristite), provjerite rok pre naručivanja, jer možda neće stići na vrijeme.

5. Obavezno sačuvajte dokaz o kupovini

Stručnjaci upozoravaju da na Crni petak bude najviše reklamacija u godini.

Sačuvajte:

račun

potvrdu o onlajn kupovini

imejl komunikaciju

skrinšat oglasa (za svaki slučaj)

Ako postoji razlika između onoga što ste kupili i onoga što ste dobili – imate dokaze.

6. Rok za odustajanje – važno pravilo

Ako kupujete onlajn, u Srbiji na primjer, imate pravo da odustanete od kupovine u roku od 14 dana, bez objašnjenja i bez kazne.

Trgovac je dužan da vrati novac.

Ali – pazite:

roba mora biti vraćena u ispravnom stanju

ponekad potrošač sam plaća poštarinu za povraćaj

7. Ne kupujte pod pritiskom “još malo je preostalo”

Onlajn prodavci često koriste psihološke trikove:

Preostalo još 2 komada!

Još 10 ljudi upravo gleda ovaj proizvod!

Ponuda ističe za 4 minuta!

Ovo je u većini slučajeva čista manipulacija i koristi se da vas natjera da kupite impulsivno.

8. Čuvajte se prevara na lažnim sajtovima

Na Crni petak se pojavljuje veliki broj lažnih onlajn radnji koje nestanu poslije velikog broja porudžbina.

Provjerite:

da li sajt ima realne kontakt informacije

da li su recenzije prave

da li je cijena sumanuto niska (to je alarm)

da li postoji HTTPS zaštita

Ako djeluje predobro da bi bilo istinito – vjerovatno je prevara.

Zaključak: Crni petak može da štedi novac – ali može i da ga proguta

Crni petak je prilika da se kupi povoljnije, ali je i dan kada trgovci najviše manipulišu cijenama.

Zato stručnjaci savjetuju: kupujte samo ono što ste planirali, provjeravajte cijene i ne nasjedajte na “popuste” koji to nisu, piše "Telegraf".