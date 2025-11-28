Nije so: Ovaj jeftini sastojak uklanja led sa stepenica

Jasno je, u cijeli region stigle su niske temperature, a u pojedinim dijelovima i omraženi led na stepenicama.

Led na pješačkim površinama, stepenicama i prilazima stambenim zgradama za mnoge je nerješiva ​​dilema.

U nastavku vam donosimo nekoliko jednostavnih rješenja za uklanjanje leda sa ulaza i stubišta, bez štetnog djelovanja soli.

Na putevima i asfaltiranim površinama so je efikasna protiv poledice, ali kod kuće je situacija drugačija.

Prilazi i stepenice često su betonirani ili popločani keramičkim pločicama. Na takvim površinama kuhinjska ili industrijska so može biti izrazito agresivna. Nakon samo jedne zime beton se može početi kruniti, a iako same pločice bolje podnose so, fuge su puno osjetljivije. So prodire u njih i uzrokuje oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona.

Srećom, postoje alternative koje mogu biti jednako efikasne.

Pomiješajte dvije litre tople vode, jednu kašiku deterdženta za suđe i oko 50 mililitara 70-postotnog alkohola. Pripremite dovoljnu količinu ove mješavine u navedenom omjeru i pažljivo nanesite na stepenice.

Led će se brzo otopiti i neće se stvarati novi.

Naravno, prije nanošenja mase mehanički uklonite što više snijega i leda.

Ako nemate sve sastojke pri ruci, može biti koristan sam deterdžent ili samo alkohol pomiješan s vodom, ali kombinacija to dvoje daje najbolje rezultate, piše "Kliks".