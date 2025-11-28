Ko ne mora da prekine radni odnos zbog penzije

Budući da se približava kraj godine kada oni koji ispunjavaju uslove za penzije treba da prekinu radni odnos najkasnije do 30. decembra kako bi 31. podnijeli zahtjev za penziju, pojedini koji se bave samostalnim djelatnostima pitaju da li i oni pripadaju toj kategoriji kojoj je potreban prestanak osiguranja kako bi se penzionisali?

Izmjenama zakonskih propisa U Srbiji utvrđeni su i pojedini izuzeci, najviše među onima koji se bave samostalnim djelatnostima, ali su u izuzecima i pojedini zaposleni.

Bez prestanka osiguranja pravo na penziju mogu da ostvare oni koji obavljaju preduzetničku djelatnost, hranitelji, osiguranici kojima se period osiguranja utvrđuje prema utvrđenom stažu (ugovor o delu i slično), kao i izabrana, imenovana i postavljena lica.

Ekonomija Građani "hrle" u šoping centre: Danas je crni petak

Svi oni pravo na starosnu i prijevremenu starosnu penziju mogu da ostvare i bez prestanka osiguranja. Promjene su uvedene iz praktičnih razloga, kažu u Fondu PIO Srbije.

"Zamislite samo djecu koja bi ostala bez staranja zbog penzionisanja hranitelja ili zanatliju koji želi da radi i iz penzije, a koji bi morao da zatvori radnju i nekoliko dana kasnije ponovo da je registruje. Lica koja ostvaruju pravo na invalidsku penziju, međutim, moraju imati prestanak osiguranja bez obzira na to kojoj kategoriji pripadaju. Za ostvarivanje prava na porodičnu penziju prestanak nije uslov, ali se penzija neće isplaćivati dok traje osiguranje. Dakle, lice može da ostvari pravo na porodičnu penziju, ali isplata porodične penzije počinje tek nakon prestanka zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne ili poljoprivredne djelatnosti", ističu u penzijskom fondu.

Kada je prestanak osiguranja uslov za ostvarivanje prava, pravilo je da se i zahtjev Fondu PIO podnosi uz priložen dokaz o prestanku. Bez ovakvog dokaza zahtjev je neuredan i podrazumijeva da se prvo ovo pitanje raspravi, pa da se tek zatim pristupi utvrđivanju drugih činjenica u vezi sa pravom za koje je zahtjev podnesen.

Iz ovog razloga sugeriše se izbjegavanje podnošenja zahtjeva dok još uvijek rade ili samostalno obavljaju djelatnost jer na taj način neće postići da se ranije pristupi uređivanju podataka o navršenom stažu, već se samo bespotrebno odugovlači postupak.

Zdravlje Tri najzdravije grickalice: Možete da ih jedete bez griže savjesti

Često pitanje penzijskom fondu je i da li uz penziju može i dalje da se radi.

Najjednostavniji, ali ne i dovoljno precizan odgovor je da može. Međutim, korisnici starosne penzije treba da znaju da se sa novim radom ne smije početi istog dana kada je utvrđeno pravo na penziju, nego najranije sutradan.

"Dakle, mora da postoji makar jedan dan 'pauze' u radu. Ukoliko invalidski penzioneri uđu u osiguranje, to može da znači eventualno preispitivanje utvrđenog gubitka radne sposobnosti, dok korisnici porodične penzije treba da vode računa o tome da svaki rad odmah znači i obustavu isplate penzije. Specifičnost postoji kod profesionalnih vojnih lica i policijskih službenika kod kojih se ne utvrđuje potpuni gubitak radne sposobnosti, već samo gubitak sposobnosti za obavljanje profesionalne vojne službe, odnosno policijskih poslova", ističu u PIO.

Osiguranici ovih kategorija koji ostvare pravo na invalidsku penziju mogu i nakon penzionisanja da se zaposle ili da obavljaju samostalnu djelatnost, osim u službi koju su prethodno obavljali. Međutim, ova lica nemaju pravo da im se odredi nov iznos penzije na osnovu naknadno navršenog staža.

Zanimljivosti Muškarci rođeni u ova četiri znaka su sjajni očevi

Izuzetno, porodični penzioneri mogu da budu angažovani po ugovoru o djelu ili po ugovoru o obavljanju privremenih i povremenih poslova, uz uslov da je iznos ostvarene naknade niži od najniže osnovice za osiguranike zaposlene. Porodični penzioner koji želi da radi može i treba da provjeri na najbližem šalteru fonda da li će to uticati na isplatu penzije.

Samostalcima kojima je svojstvo utvrđeno po osnovu članstva u reprezentativnim udruženjima, datum prestanka osiguranja predstavlja datum brisanja iz matične evidencije udruženja.

Na ovaj način se evidentira osiguranje samostalnih umjetnika, sportista, advokata, taksista i drugih. Veoma je značajno da brisanje iz udruženja ne može da bude retroaktivno, već se dan brisanja smatra i danom prestanka članstva. Zbog toga osiguranici koji su na ovaj način evidentirani treba da vode računa i blagovremeno urede promjenu svog statusa u udruženju, piše "Politika".