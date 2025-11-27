Srpskim rakijama 24 nagrade u Meksiku

U Privrednoj komori Srbije dodjeljene su 24 nagrade srpskim proizvođačima rakije, koje su osvojili na međunarodnom ocijenjivanju jakih alkoholnih pića „CMB Spirits Selection – Brisel 2025“, koje je ove godine održano u Meksiku.

Na ocijenjivanju je 140 internacionalnih sudija vrijednovalo 2.600 uzoraka alkoholnih pića iz 70 zemalja, a srpske rakije osvojile su tri velika zlata, 12 zlatnih i devet srebrnih priznanja.

Direktor „CMB Spirits Selection – Brisel“ Ulrih (Urlic) Nijs istakao je da je za srpsku rakiju bilo 73 prijave, što je bilo, kako je rekao, 100 odsto više nego 2024. godine.

„Srbija je na putu rasta na tržištu rakije. Bez srpske energije, ambicije i dosljednosti, rakija u Srbiji ne bi bila na nivou na kom je danas. Srbija danas ima mogućnost da se pozicionira rakijom kao Meksiko što je postavio tekilu prije 20 godina“, rekao je Nijs u PKS.

Naveo je da će 2026. godina biti izazovna i teška godina, jer se globalna potrošnja usporava, potrošači su sve selektovaniji, mijenja se ponašanje potrošača, kao i zbog velikog broja pritisaka koji stižu sa svih strana.

„Širom svijeta određene zemlje očekuju sve ove promjene i spremaju se za njih, na primjer Meksiko koji konstantno ulaže milione evra u jedan novi brend“, naveo je on.

Dodao je da Srbija ima sve neophodne sastojke, da ima snažnu tehničku tradiciju u proizvodnji šljive, izuzetan kvalitet sirovina i kulturni proizvod sa jasnim identitetom.

„Ali, puna vrijednost rakije biće ostvarena tek kada svi proizvođači industrije odluče da govore jednim glasom. Vaš napredak podstiče i nas da se razvijamo. Rakija postaje jedan od naših najdinamičnijih proizvoda i zahtijeva istu preciznost koju primjenjujemo na druge proizvode. Da bismo pokazali puno poštovanje prema rakiji, u našu selekciju uvrstićemo dvije kategorije rakije – Travarica i Klekovača kao samostalna kategorija“, istakao je Nijs.

U Srbiji se godišnje prosječno proizvodi oko 26 miliona litara rakije od voća, pokazali su podaci Ministarstva poljoprivrede.

Najzastupljenija voćna rakija u proizvodnji je rakija od šljive koja učestvuje sa oko 65 odsto, slijedi rakija od kruške sa 10 do 12 odsto, rakija od dunje sa šest do osam odsto, rakija od grožđa sedam odsto, rakija od kajsije pet odsto i ostale voćne rakije sa tri do pet odsto.

Izvoz rakije iz Srbije za devet mjeseci ove godine iznosi 10,7 miliona evra, što je bilo 13,7 odsto više nego prošle godine u isto vrijeme.

Nagrađene destilerije su: Mali podrum Vukojčić, Podrum Pevac, Destilerija Tim, Destilerija „RB Global“ – brend Stara sokolova, Destilerija Rtanjska, Destilerija Zarić, Destilerija „Zavjet“, Destilerija Gorda, Destilerija Mladenović, Destilerija Hubert 1924, Podrum Korušac i Destilerija Zekić.

Direktor kompanije „RB Global“ – Stara sokolova Ivan Bogdanović kazao je da na ocijenjivanju učestvuju već dvije godine i da su osvojili ove godine dvije nagrade – zlatnu i srebrnu.

Ocijenio je da je ova godina bila izazovna za sve proizvođače rakije, jer je voće loše prošlo, te da su sirovine bile oskudne, kvalitet osrednji, a cijene veoma visoke.

„Tržište rakija je na veoma visokom nivou. Mnogo više konzumenata prepoznaje kvalitetne rakije. Država je u prethodnom periodu izlazila u susret velikom broju zahtjeva proizvođača. Uvijek postoji mogućnost za poboljšanje“, naveo je on.

Kako je istaknuto, „CMB Spirit Selection“ je jedno od najpriznatijih ocijenjivanja jakog alkohola u svijetu, jer okuplja stručnjake iz više od 30 zemalja, piše Serbian tajms.