Tramp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 vojnika u Vašington

Izvor:

SRNA

26.11.2025

22:52

Трамп затражио распоређивање додатних 500 војника у Вашингтон
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da je predsjednik Donald Tramp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 vojnika u Vašington nakon što su dva pripadnika Nacionalne garde ubijena u tom gradu.

- Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bijele kuće i zato me je predsjednik Tramp zamolio da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašington - rekao je Hegset.

Dva pripadnika Nacionalne garde podlegla su povredama nakon što su upucani u Vašingtonu nedaleko od Bijele kuće.

Iz policije je saopšteno da je napadač priveden.

Donald Tramp

Vašington

