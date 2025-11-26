Izvor:
SRNA
26.11.2025
22:52
Komentari:0
Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da je predsjednik Donald Tramp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 vojnika u Vašington nakon što su dva pripadnika Nacionalne garde ubijena u tom gradu.
- Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bijele kuće i zato me je predsjednik Tramp zamolio da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašington - rekao je Hegset.
Dva pripadnika Nacionalne garde podlegla su povredama nakon što su upucani u Vašingtonu nedaleko od Bijele kuće.
Iz policije je saopšteno da je napadač priveden.
Svijet
16 h0
Svijet
16 h0
Svijet
17 h0
Svijet
17 h1
Najnovije
Najčitanije
14
27
14
23
14
15
14
15
14
11
Trenutno na programu