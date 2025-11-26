Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da je predsjednik Donald Tramp zatražio raspoređivanje dodatnih 500 vojnika u Vašington nakon što su dva pripadnika Nacionalne garde ubijena u tom gradu.

- Ovo se dogodilo na samo nekoliko koraka od Bijele kuće i zato me je predsjednik Tramp zamolio da rasporedimo dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašington - rekao je Hegset.

Dva pripadnika Nacionalne garde podlegla su povredama nakon što su upucani u Vašingtonu nedaleko od Bijele kuće.

Iz policije je saopšteno da je napadač priveden.