Staraj: SNSD se ne može izbaciti sa političke scene, Srpska od najveće važnosti za Mađarsku

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Staraj istakao je da je Republika Srpska kao entitet od najveće važnosti za Vladu Mađarske, ali je posebno važno i da je SNSD nakon urednog izbornog dana dokazao da je povjerenje birača u njega nepokolebljivo.

Čestitajući SNSD-u pobjedu na prijevremenim predsjedničkim izborima, Staraj je naglasio da vjeruje, posebno u vezi sa izborima 2026. godine, da će, uprkos trenutnim izazovima, politička saradnja između stranaka u BiH biti uravnotežena i održiva, i da će biti nastavljena uzimajući u obzir interese konstitutivnih naroda i poštujući njihova prava.

- To se ne može postići drugačije, jer je dokazano da se SNSD ne može ni na koji način izbaciti sa političke scene, budući da jedna od najvažnijih snaga stranke leži u njenom kredibilitetu - istakao je on na prijemu koji je organizovala Republika Srpska u znak zahvalnosti Mađarskoj za saradnju i prijateljstvo.

Staraj je naglasio da je važan spoljnoekonomski i spoljnopolitički cilj Vlade Mađarske jačanje i dinamizacija ekonomske, trgovinske i političke saradnje sa zemljama Zapadnog Balkana, kao i ubrzanje procesa integracija u EU.

- Republika Srpska zauzima istaknuto mjesto u tome. Znamo da Srbi u BiH igraju ključnu ulogu u regionu i uvijek ističemo našim partnerima da sa njima treba pregovarati na osnovu međusobnog poštovanja, u skladu sa njihovom težinom.

U tom duhu, Mađarska dosljedno zastupa principe sadržane u Dejtonskom mirovnom sporazumu - dva entiteta, tri konstitutivna naroda, i teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Naš interes je stabilnost BiH kako u političkom tako i u ekonomskom smislu, što nije moguće bez saradnje između konstitutivnih naroda - ukazao je Starai.

On je napomenuo da su se u Sjedinjenim Državama dogodile važne promjene nakon što je predsjednik Donald Tramp stupio na dužnost.

Prema njegovim riječima, patriotizam sve više dobija na značaju pod vođstvom predsjednika Trampa, a ovaj trend važi i u drugim zemljama svijeta, uključujući Evropu.

- Drago nam je što vidimo i pažljivo pratimo činjenicu da je američka administracija okrenula leđa politici sankcija i izolacije. Više puta je potvrđeno da će umjesto kontraproduktivnog pristupa i intervencionizma, u budućnosti u prvi plan doći dijalog, na šta se podstiču svi lokalni politički akteri.

Kao što je rekao jedan od najvećih Mađara, grof Ištvan Sečenji: Poštujte prošlost da biste mogli da razumijete sadašnjost i radite na budućnosti. Naše prijateljstvo se zasniva na međusobnom poštovanju, razumijevanju i zajedničkom radu za budućnost - naglasio je on.

Ukazao je da se istinski dijalog i suverena politika mogu voditi samo bez spoljnog pritiska i upotrebe politike sankcija.

- Oduvijek smo odbacivali politički i pravni progon legitimnih, demokratski izabranih lidera. Nadamo se da će se to sve više uviđati i u Evropi. Mađarska čvrsto vjeruje da bez Srba ne možemo govoriti o uspješnom i razvijajućem Zapadnom Balkanu.

Razumijemo situaciju i težnje Srba u BiH i u potpunosti podržavamo saradnju zasnovanu na dejtonskim principima, koja osigurava prava konstitutivnih naroda. Kao državi koja se nalazi u susjedstvu ovog regiona, važno nam je da zemlja bude stabilna, a to nije moguće bez Srba u BiH - pojasnio je on.

Zato, kaže, posvećujemo posebnu pažnju kontinuiranom razvoju naših odnosa sa Republikom Srpskom.

- Saradnja Mađarske i Republike Srpske nije odlična samo u političkoj i ekonomskoj oblasti. S pravom smo ponosni i na izuzetno bliske naučne, kulturne i visokoobrazovne veze. U tom kontekstu sutra će u Banjaluci biti održan izuzetno simboličan događaj, kada će ministar spoljne trgovine i spoljnih poslova Peter Sijarto primiti titulu počasnog doktora banjalučkog Univerziteta, a ja ću, sa svoje strane, i u budućnosti nastaviti da radim na tome da naši odnosi sa Republikom Srpskom nastave da se neprekidno jačaju - poručio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Staraj.