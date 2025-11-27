Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podiglo je optužnicu protiv Srbina iz Istoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u toj opštini.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je 12. septembra 2024. godine saopštila da je u opštini Istok uhapšen osamdesetogodišnji Tomislav Pantić.

Prema riječima njegovog sina Aleksandra, optuženi nikada nije bio pripadnik ni vojnih, ni policijskih formacija.