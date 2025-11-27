Logo
Large banner

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

Izvor:

SRNA

27.11.2025

13:52

Komentari:

0
Priština Kosovo
Foto: Denis Sllovinja/Pexels

Specijalno tužilaštvo samoproglašenog Kosova podiglo je optužnicu protiv Srbina iz Istoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u toj opštini.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je 12. septembra 2024. godine saopštila da je u opštini Istok uhapšen osamdesetogodišnji Tomislav Pantić.

Фудбалери БиХ

Fudbal

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

Prema riječima njegovog sina Aleksandra, optuženi nikada nije bio pripadnik ni vojnih, ni policijskih formacija.

Podijeli:

Tagovi:

presuda

Kosovo i Metohija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

1 d

0
Сутра претежно облачно и хладно

Društvo

Sutra pretežno oblačno i hladno

1 d

0
Министар Амиџић најавио 1.000 КМ уз новембарске плате

BiH

Ministar Amidžić najavio 1.000 KM uz novembarske plate

1 d

1
Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато

Hronika

Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

1 d

0

Više iz rubrike

Школа, учионица

Srbija

Haos ispred škole: Otac upao u dvorište i tukao đake

1 d

0
Српским ракијама 24 награде у Мексику

Srbija

Srpskim rakijama 24 nagrade u Meksiku

1 d

0
Ово је Александар који је слетио у канал: Радио за Стојкета, преживио атентат, погинуо са Аном

Srbija

Ovo je Aleksandar koji je sletio u kanal: Radio za Stojketa, preživio atentat, poginuo sa Anom

1 d

0
Пронађено тијело Бојана за којим се трагала од Аранђеловдана

Srbija

Pronađeno tijelo Bojana za kojim se tragala od Aranđelovdana

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner