Haos ispred škole: Otac upao u dvorište i tukao đake

Ispred Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Novom Pazaru juče došlo do incidenta tokom velikog odmora, kada je, prema riječima Damira Salkovića, otac jednog učenika dotrčao do ulaza škole i fizički napao više đaka.

Roditelji su, kako navodi sagovornik, u šoku zbog događaja i traže hitnu reakciju nadležnih, piše Portal A1.

Kultura Poznati glumac umro nakon pada

Prema njegovom objašnjenju prvo je došlo do sukoba među đacima, kada je jedan učenik udario drugog, nakon čega su se djeca gurala ispred ulaza škole. Kaže da je njegov sin pokušao da smiri situaciju.

- Moj sin je skočio da ih razdvoji, da se ne biju – tvrdi on.

U tom trenutku, prema njegovim riječima, došao je roditelj djeteta koje je učestvovalo u tuči i utrčao među djecu.

- Kako se vidi na videosnimku koji smo poslije gledali u školi, roditelj tog dječaka, trčeći, uletio u masu dječaka i jednostavno je počeo da ih bije sve redom - rekao je Salković.

On navodi da je i njegov sin zadobio povrede.

Porodica Muška i ženska imena koja djeci donose sreću i zaštitu

- Misleći da moje dijete učestvuje u tuči, moje dijete je udario pesnicom u lice i rasjekao mu je usnu tom prilikom – kaže on.

Prema informacijama koje su roditelji međusobno podijelili, tvrdi da je „šest ili sedam dječaka dobilo batine".

Salković tvrdi da se u incident umiješala i tetka dječaka koji je učestvovao u tuči.

- Ta tetka je „asistirala“. Rekla je za mog sina: „Nije ga on tukao, ne udaraj njega“, a ove ostale: „Udri“. Ona je vukla za kosu jednog dječaka i onda je tu još nekoliko dejčaka vukla za jaknu – kaže Salković.

Nakon toga, pozvana je policija, a roditelji i djeca dali su izjave u stanici. Zajedno sa direktorom škole i policajcima, Salković je imao uvid u snimak sa sigurnosnih kamera.

Republika Srpska Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

- Vidjeli smo oca kako trči, ulijeće u masu dječaka i bije ih sve redom – tvrdi Salković.

Dodaje da problemi sa učenikom čiji je otac tukao đake traju godinama, što je dodatno pojačalo nezadovoljstvo roditelja.

Zbog toga, kaže da želi da se ovaj slučaj ne zaboravi i ne skloni u stranu.

- Prethodno neke svađe uspjeli da zataškaju, to odgovorno tvrdim. Sam ću podnijeti prijavu protiv oca koji je nasrnuo na djecu, a ukoliko škola ne preduzme sve korake, obratiću se i nadležnim institucijama. Planiram, iskreno da vam kažem, da ukoliko škola ne odradi sve, da pozovem prosvjetnu inspekciju da to prijavimo. Ministarstvo prosvjete i prosvjetna inspekcija da dođu, da vide zbog čega se ovakve stvari dešavaju u Pazaru – naglasio je on.

Ističe da je najveća briga trenutno zdravstveno stanje djece, uključujući i njegovog sina.

Gradovi i opštine Voda se povlači u korita rijeka Plive i Jošavke

Očekuje da nadležni sankcionišu odgovorne kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.