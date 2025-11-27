Logo
Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Провалили у стан кроз балконска врата, па украли злато
Foto: Tanjug/AP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, tačnije Policijske stanice Voždovac, efikasnim radom rasvijetlili su krivično djelo teška krađa i uhapsili tri osobe osumnjičene za to djelo.

Uhapšeni su D. R. (38), hrvatska državljanka S. G. (36) i italijanska državljanka G. M. (27).

Oni se sumnjiče da su tokom ovog mjeseca na području Voždovca, nasilnim putem, preko balkonskih vrata, provalili u stan oštećenih. Iz stana su, kako se navodi, ukrali novac i veću količinu zlatnog nakita.

Петер Сијарто

Republika Srpska

Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.

One će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi daljeg postupanja.

