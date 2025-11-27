Provalili u stan kroz balkonska vrata, pa ukrali zlato

Izvor:
Telegraf
27.11.2025
13:15
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, tačnije Policijske stanice Voždovac, efikasnim radom rasvijetlili su krivično djelo teška krađa i uhapsili tri osobe osumnjičene za to djelo.
Uhapšeni su D. R. (38), hrvatska državljanka S. G. (36) i italijanska državljanka G. M. (27).
Oni se sumnjiče da su tokom ovog mjeseca na području Voždovca, nasilnim putem, preko balkonskih vrata, provalili u stan oštećenih. Iz stana su, kako se navodi, ukrali novac i veću količinu zlatnog nakita.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
One će, uz krivičnu prijavu, biti privedene Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi daljeg postupanja.
