Pavle pronađen mrtav u motelu, porodica moli za pomoć

27.11.2025
Pavle Maleš (48) pronađen je mrtav u jednom motelu u Los Anđelesu prije tačno 25 dana, nakon što su zaposleni prijavili policiji, koji su po dolasku na lice mjesta, u sobi zatekli tijelo.
Pavle Maleš (48), porijeklom iz Srbije, pronađen je mrtav u nedjelju popodne 2. novembra u motelu "Super 8" u Azusi, u okrugu Los Anđelesa.
Okolnosti smrti još se ispituju, a nadležni zasad ne sumnjaju da je riječ o nasilnom događaju, a prema prvim informacijama, prošlo je izvjesno vrijeme od trenutka smrti i momenta pronalaska tijela.
“U toku su dodatne analize koje bi trebalo da utvrde uzrok i način smrti. Rezultati toksikoloških ispitivanja biće gotovi za nekoliko mjeseci”, saopštio je zamjenik medicinskog vještaka.
Vatrogasci i policija reagovali su po prijavi zaposlenih iz motela, a iz policije je potvrđeno da "nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt".
Porodica Maleš objavila je potresnu čitulju kada su obavijestili sve koji bi željeli da Pavla isprate na vječni počinak da će se sahrana obaviti danas na groblju u Orlovači.
“S tugom obaveštavamo rodbinu, prijatelje i sve koji su ga poznavali da nas je napustio Pavle Maleš (1. april 1977 - 2. novembar 2025) u Los Anđelesu. Pamtićemo ga po dobroti, toplini, blagosti i iskrenoj ljubavi koju je nesebično delio svima oko sebe. Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. novembra, na groblju Orlovača. Opelo počinje u 12 časova u Crkvi Svetog Prokopija”, navodi se u čitulji.
Vijest o njegovoj smrti potresla je sve u Srbiji, ali i Americi, gdje je Pavle živio dio života i stekao mnogo prijatelja.
“U nedelju ujutru osvanula je tužna vest da je naš dragi Pavle Maleš usnuo gospodu. Otišao je iznenada i prerano, ostavivši za sobom majku, oca, brata i mnogobrojnu familiju, poznanike i prijatelje u Srbiji i Americi”, napisali su njegovi prijatelji.
Dodaju da je Pavle bio čovjek koga su svi voljeli:
“Svi oni koji su ga poznavali znaju da je bio kulturan, odmeren, dobar čovek, iskren i odan prijatelj”.
Prijatelji organizovali i pomoć
Kako bi se tijelo prevezlo u Beograd, prijatelji su pokrenuli humanitarnu akciju kako bi prikupili dovoljno novca da pokrije troškove transporta tijela.
U međuvremenu, zahvaljujući humanim ljudima, u tome su i uspjeli. Pored toga, u Čikagu je bio organizovan i pomen Pavlu, a za to vrijeme američke službe nastavljaju da rade na rasvetljavanju svih okolnosti, prenosi Kurir.
