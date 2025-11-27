Pavle pronađen mrtav u motelu, porodica moli za pomoć

Pavle Maleš (48) pronađen je mrtav u jednom motelu u Los Anđelesu prije tačno 25 dana, nakon što su zaposleni prijavili policiji, koji su po dolasku na lice mjesta, u sobi zatekli tijelo.

Pavle Maleš (48), porijeklom iz Srbije, pronađen je mrtav u ned‌jelju popodne 2. novembra u motelu "Super 8" u Azusi, u okrugu Los Anđelesa.

Okolnosti smrti još se ispituju, a nadležni zasad ne sumnjaju da je riječ o nasilnom događaju, a prema prvim informacijama, prošlo je izvjesno vrijeme od trenutka smrti i momenta pronalaska tijela.

“U toku su dodatne analize koje bi trebalo da utvrde uzrok i način smrti. Rezultati toksikoloških ispitivanja biće gotovi za nekoliko mjeseci”, saopštio je zamjenik medicinskog vještaka.

Vatrogasci i policija reagovali su po prijavi zaposlenih iz motela, a iz policije je potvrđeno da "nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt".

Porodica zavijena u crno

Porodica Maleš objavila je potresnu čitulju kada su obavijestili sve koji bi željeli da Pavla isprate na vječni počinak da će se sahrana obaviti danas na groblju u Orlovači.

“S tugom obaveštavamo rodbinu, prijatelje i sve koji su ga poznavali da nas je napustio Pavle Maleš (1. april 1977 - 2. novembar 2025) u Los Anđelesu. Pamtićemo ga po dobroti, toplini, blagosti i iskrenoj ljubavi koju je nesebično delio svima oko sebe. Sahrana će biti održana u četvrtak, 27. novembra, na groblju Orlovača. Opelo počinje u 12 časova u Crkvi Svetog Prokopija”, navodi se u čitulji.

Vijest o njegovoj smrti potresla je sve u Srbiji, ali i Americi, gd‌je je Pavle živio dio života i stekao mnogo prijatelja.

“U nedelju ujutru osvanula je tužna vest da je naš dragi Pavle Maleš usnuo gospodu. Otišao je iznenada i prerano, ostavivši za sobom majku, oca, brata i mnogobrojnu familiju, poznanike i prijatelje u Srbiji i Americi”, napisali su njegovi prijatelji.

Dodaju da je Pavle bio čovjek koga su svi voljeli:

“Svi oni koji su ga poznavali znaju da je bio kulturan, odmeren, dobar čovek, iskren i odan prijatelj”.

Prijatelji organizovali i pomoć

Kako bi se tijelo prevezlo u Beograd, prijatelji su pokrenuli humanitarnu akciju kako bi prikupili dovoljno novca da pokrije troškove transporta tijela.

U međuvremenu, zahvaljujući humanim ljudima, u tome su i uspjeli. Pored toga, u Čikagu je bio organizovan i pomen Pavlu, a za to vrijeme američke službe nastavljaju da rade na rasvetljavanju svih okolnosti, prenosi Kurir.