Evropa ima istorijsku šansu da prekine sukob u Ukrajini, čiju cijenu plaćaju čak i oni koji nisu odgovorni za njegov početak, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je u video-snimku objavljenom na Iksu napomenuo da se umjesto izolovanja sukoba, evropska strategija svela na njegovo globalizovanje.

Sijarto je podsjetio da su oružje i milijarde evra poslati "u sukob za koji ne postoji rješenje na ratištu".

- Sjedio sam na sastanku Savjeta EU za spoljna pitanja i napali su me predstavnici 25 članica Unije, nakon što je moj premijer /Mađarske Viktor Orban/ počeo da sprovodi svoju mirovnu misiju. Svi tamo su mi rekli da je izdajica svako ko priča o primirju i mirovnim pregovorima, a sada svi o tome pričaju - naglasio je Sijarto.

On je izrazio nadu da će ovaj put volja za odobravanje mirovnog plana biti jača od pokušaja drugih da ga ugroze.

- Iz dana u dan, situacija će se samo pogoršavati - ljudi će ginuti i biće još razaranja, a rizik od dalje eskalacije biće sve veći - rekao je Sijarto.