Sijarto: Istorijska šansa za mir u Evropi

Izvor:

SRNA

27.11.2025

09:48

Сијарто: Историјска шанса за мир у Европи
Foto: RTRS

Evropa ima istorijsku šansu da prekine sukob u Ukrajini, čiju cijenu plaćaju čak i oni koji nisu odgovorni za njegov početak, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je u video-snimku objavljenom na Iksu napomenuo da se umjesto izolovanja sukoba, evropska strategija svela na njegovo globalizovanje.

национална гарда пуцњава

Svijet

Ovo je muškarac koji je upucao pripadnike Nacionalne garde

Sijarto je podsjetio da su oružje i milijarde evra poslati "u sukob za koji ne postoji rješenje na ratištu".

- Sjedio sam na sastanku Savjeta EU za spoljna pitanja i napali su me predstavnici 25 članica Unije, nakon što je moj premijer /Mađarske Viktor Orban/ počeo da sprovodi svoju mirovnu misiju. Svi tamo su mi rekli da je izdajica svako ko priča o primirju i mirovnim pregovorima, a sada svi o tome pričaju - naglasio je Sijarto.

On je izrazio nadu da će ovaj put volja za odobravanje mirovnog plana biti jača od pokušaja drugih da ga ugroze.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto sletio u Banjaluku

- Iz dana u dan, situacija će se samo pogoršavati - ljudi će ginuti i biće još razaranja, a rizik od dalje eskalacije biće sve veći - rekao je Sijarto.

Peter Sijarto

