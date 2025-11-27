Ovo je muškarac koji je upucao pripadnike Nacionalne garde

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa obustavila je sve imigracione zahtjeve avganistanskih državljana nakon što je muškarac koji je 2021. ušao u SAD iz Avganistana identifikovan kao osumnjičeni za pucnjavu u kojoj su ranjena dva pripadnika Nacionalne garde u blizini Bijele kuće.

Američka služba za državljanstvo i imigraciju saopštila je da je "obrada svih zahtjeva za imigraciju koji se odnose na avganistanske državljane obustavljena na neodređeno vrijeme" dok se ne izvrši dodatna revizija bezbjednosnih procedura, piše CBS.

Odluka stupa na snagu odmah.

Prethodno je Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost potvrdilo da je osumnjičeni Rahmanulah Lakanval ušao u SAD u septembru 2021. godine u okviru Operacije "Saveznici dobrodošli", programa administracije bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena namijenjenog Avganistancima koji su sarađivali sa američkim snagama.

Predsjednik SAD Donald Tramp je rekao da je neophodno "da se preispita svaki stranac koji je ušao u SAD iz Avganistana pod Bajdenom" i da se preduzmu sve mjere kako bi se uklonile osobe koje, kako je naveo, "ovd‌je ne pripadaju ili ne donose korist SAD-u".

Tokom povlačenja iz Avganistana 2021. godine, SAD su evakuisale desetine hiljada ljudi.

Više od 85.000 avganistanskih državljana kasnije je naseljeno u SAD u okviru pomenute operacije, prvo u vojnim bazama, a potom u civilnim sredinama nakon završene obrade.

Mnogi su ispunjavali uslove za specijalne imigracione vize namijenjene prevodiocima i saradnicima američke vojske, dok su drugi podnijeli zahtjeve za azil ili vize zasnovane na porodičnim vezama.

Republika Srpska Od 1. decembra anketno istraživanje poljoprivrednih gazdinstava

Dio njih dobio je privremenu zaštitu, poput humanitarnog uslovnog otpusta ili privremenog zaštićenog statusa, ali bez garantovanog trajnog boravka.

Trampova administracija ukinula je privremeni zaštićeni status za Avganistan u julu, što je pogodilo oko 8.000 ljudi.

Dok su pojedini republikanski zvaničnici godinama izražavali sumnju u obim i kvalitet bezbjednosnih provjera, iz Bajdenove administracije više puta je isticano da su Avganistanci prošli detaljnu kontrolu.

Organizacija "AfghanEvac" osudila je napad, ali je pozvala javnost da se "ne demonizuje cijela avganistanska zajednica zbog postupka jednog pojedinca", naglasivši da Avganistanci koji ulaze u SAD prolaze "jedne od najstrožih bezbjednosnih provjera u svijetu".

Dvoje pripadnika Nacionalne garde koji su upucani ispred Bijele kuće još su živi, ali su u kritičnom stanju, rekao je sinoć na konferenciji za novinare načelnik vašingtonske policije Džef Kerol.

Lakanval (29) je služio zajedno sa američkim vojnicima u Avganistanu prije nego što je 2021. godine došao u Sjedinjene Američke Države, potvrdio je njegov rođak, prenosi Tan‌jug.