Marija Šerifović otkrila ko je za nju najveća zvijezda na sceni

Pjevačica Marija Šerifović godinama je u samom vrhu na estradnom nebu, a prekretnica u njenoj karijeri bila je 2007. godine kada je donijela pobjedu na "Evroviziji".

Marija je neko ko uvijek kaže šta misli, a tako isto nema problem da hvali dobre pjevače, pa je otkrila koga smatra najvećim zvijezdama na sceni.

– Ono lično kako ja osjećam, prvo se ne dira u Lepu Brenu, a onda se ne dira u Olivera Dragojevića. Ovaj mučeni Balkan veću zvijezdu nije imao, niti će je imati – rekla je Marija i dodala:

– Ja sam ta generacija, Brena je bila super star kada sam imala sedam, deset godina. Meni je Lepa Brena privatno to, a i poslovno. Svako ko uspije ili makar pokuša da ponovi takav uspjeh. Ali mislim da ne može, nismo geografski-politički sklopljeni da imamo takve potencijale. Tako da, Brena i Oliver, to je to – istakla je ona.

Zašto je Verici zabranila da pjeva

Takođe, Marija je jednom prilikom potkačila kolege koje nastupaju u poznim godinama života. Ona je tada otkrila i da je svojoj majci Verici zabranila da nastupa.

– Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim – sjedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i pjeva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine… Ne znam šta da kažem. Neka sadi cvijeće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da pjeva, lijepo pjeva. Evo, sad prvi put javno govorim o tome. Ja sam joj rekla: “Verice, nećeš više da pjevaš.” I bilo joj je teško. Odgovorila mi je da hoće da ima svoje pare, da ne želi da zavisi od mene. Ja sve to razumijem – rekla je ona tom prilikom i dodala:

– Rekla sam joj: “Majko, moji novci su u sefu nekom, negdje, u kovertama. Samo lijepo odeš, uzmeš i živiš kako želiš.”Mnoge njene kolege su je osudile i kritikovale zbog izrečenog stava, a još više su joj zamjerili ljudi na mrežama, koji su bili bijesni zbog toga, među njima je bilo i dosta njenih obožavalaca – objasnila je Marija.