Umro Majkl Delano: Poznati glumac preminuo od srčanog udara

Izvor:

Kurir

26.11.2025

22:44

Glumac i pjevač Majkl Delano preminuo je u 85. godini. Poznat po više od 80 uloga na filmu i televiziji, preminuo je nakon srčanog udara.

Delano je poznat po ulogama u franšizi Ocean's Eleven, kao i u velikim TV serijama, uključujući Čarlijeve anđele, Džeferson, Wonder Woman i Magnum, P.I.

Njegova supruga, Džin Delano, otkrila je sada za Holivud Reporter da je njen suprug preminuo od srčanog udara 20. oktobra u bolnici u Las Vegasu.

Glumac je živio u Las Vegasu od 1992. godine i do skoro je nastupao u Dispensary Lounge-u. Tumačio je menadžera kazina u filmovima Okeanovih jedanaest (2001) i nastavku Okeanovih dvanaest (2004).

Rođen u Njujorku 1940. godine, Delano je karijeru započeo kao pjevač, potpisavši ugovor sa Swan Records 1960. godine, nakon čega je snimio niz pjesama pod imenom Ki Larson.

Počeo je da glumi 1970. godine, a među njegovim prvim filmskim ulogama bila je uloga u filmu Ketlov iz 1971, u kojem su glumili Jul Briner i Leonard Nimoj, piše Dejli Mejl.

Iza sebe je ostavio suprugu, ćerku Bri, unuke Majkla i Linkolna, i unuku Džekson.

