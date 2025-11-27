Lukašenko se obratio Zelenskom: Sada imaš Odesu i Nikolajev, a možeš ih uskoro izgubiti

Mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trampa sastavljen je na brzinu, rekao je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na marginama ODKB-a u Kirgiziji. On se tom prilikom obratio i Vladimiru Zelenskom.

„Želim odmah da kažem – i nadam se da se Trampov tim neće uvrijediti – sastavljen je na brzinu. Ne želim da kažem da je sastavljen preko koljena, ali jeste na brzinu. Mora biti predstavljen u razumljivom obliku. Sve mora biti razrađeno do metra, kilometra, do posljednjeg detalja“, rekao je Lukašenko.

Kako je istakao, u srijedu je razgovarao o američkom mirovnom planu za Ukrajinu sa svojim ruskim kolegom, Vladimirom Putinom. Prema njegovim riječima, Putin mu je predstavio dve verzije plana.

„Vladimir Vladimirovič mi je predstavio prvu verziju i drugu verziju, koja je bila podijeljena na delove“, rekao je predsjednik Bjelorusije.

On smatra da u ukrajinskom sukobu nema pobjednika, a ako ih i bude, to neće biti Evropska unija.

„Moramo da okončamo ovaj rat. Bojim se da u ovom ratu neće biti pobjednika: on je katastrofa. Znate zašto, ako ga ne bude. Ali ako bude pobjednik, to neće biti Evropska unija ako ih Amerika napusti“, rekao je on.

On se obratio šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskom.

"Ako želite da zadržite Ukrajinu u njenim sadašnjim granicama, morate pregovarati, a ne torpedovati pregovore", poručio je Lukašenko.

"Razmisli, polazeći iz realne situacije, kako da sačuvaš ono što imaš. Imaš izlaz na more - i Odesu koja je tvoja, i Nikolajev, a to u jednom trenutku može da nestane. Zato je potrebno sve dobro izmjeriti i donijeti promišljenu odluku", dodao je bjeloruski lider.

On je izrazio uvjerenje da je sukob u Ukrajini blizu završetka, piše Sputnjik.