Muška i ženska imena koja djeci donose sreću i zaštitu

Ako date djetetu jedno od ovih imena, vjeruje se da će biti pod nebeskom zaštitom.

Postoje posebna imena za djecu za koja se tradicionalno vjeruje da nose snažnu zaštitničku energiju, privlače sreću i blagoslove tokom cijelog života.

U mnogim kulturama smatra se da određena ženska i muška imena imaju anđeosku zaštitu, pa roditelji često biraju upravo njih kako bi obezbijedili srećnu i harmoničnu sudbinu svom djetetu.

Ženska imena koja nose anđeosku zaštitu:

Elena

Ime Elena simbolizuje svjetlost, čistoću i ljepotu, a tumači se kao:

„ona koja je sjajna i blistava“

„ona koja donosi radost i sreću u svaki dom“

„lijepa i sija spolja i iznutra“

„kćerka Sunca“ koja zrači dobrotom

Vjeruje se da djevojčice po imenu Elena nose energiju svjetlosti i topline gdje god da se pojave.

Natalija

Natalija je ime hrišćanskog porijekla koje znači „blagoslovena“ ili „rođena na Božić“. Smatra se da Natalije imaju posebnu duhovnu energiju, privlače sreću, blagoslove i uspjeh. One su osobe snažnog karaktera koje lako prevazilaze prepreke.

Tatjana

Tatjana znači „velika“, „grandiozna“, „stvorena za velika djela“.

Žene sa ovim imenom često se tumače kao osobe predodređene za uspjeh, snažne ličnosti i „vatrene kraljice“ koje ostavljaju trag gdje god da se pojave.

Irina

Irina znači mir, spokoj i blaženstvo. Ovo ime opisuje:

„onu koja donosi mir“

„produhovljenu i plemenitu ženu“

ženu blage energije i visokih ciljeva

Vjeruje se da Irine u životu imaju višu misiju i nevjerovatan potencijal za uspjeh u mnogim oblastima.

Muška imena za koja se vjeruje da štite od zla:

Aleksandar

Ime Aleksandar znači „zaštitnik ljudi“. On je rođeni vođa velikog srca, spreman da pomaže drugima i da hrabro štiti najbliže. Smatra se da muškarci koji se tako zovu imaju snažnu životnu energiju i sposobnost da ostvare svoje planove.

Nikola

Nikola znači „narod pobjeđuje“, pa simbolizuje pobjedu, pravdu i zaštitu. Ljudi po imenu Nikola poznati su po snažnom karakteru, velikoj upornosti i urođenoj borbenosti.

Mihailo

Ime Mihailo potiče iz hrišćanske tradicije i znači „onaj koji je poslat od Boga“. Ovo ime je povezano sa arhangelom Mihailom, zaštitnikom i vođom nebeske vojske, pa se vjeruje da nosi ogromnu duhovnu zaštitu.

Vasilije

Vasilije znači „carski“ ili „onaj koji je kao car“. Muškarci sa ovim imenom su odlučni, ambiciozni, strpljivi i predodređeni da budu vođe. Smatra se da donose harmoniju, mudrost i stabilnost, prenosi najžena.