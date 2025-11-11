Roditelji jedinaca ovih 11 savjeta ne smiju da ignorišu

Izvor:
Psiholog Samanta Rodmen Vajten, koja je i sama odrasla bez braće i sestara, tvrdi da takvo djetinjstvo zna da bude usamljeno i zahtjevno.
Na osnovu sopstvenog iskustva i rada s porodicama, izdvojila je 11 važnih savjeta za roditelje jedinca.
Bez obzira na to koliko je roditelj angažovan, djetetu je potrebno društvo druge djece. Djeca koja se pretežno igraju s odraslima navikavaju se na verbalno i emocionalno zrelije interakcije, što im može otežati povezivanje s vršnjacima. Redovni susreti s djecom, barem jednom ili dvaput sedmično, važni su za zdrav razvoj. Struktuirane aktivnosti važe samo ako dijete tamo ima prijatelja, ali ništa ne može zamijeniti slobodnu, spontanu igru.
Roditelji često puštaju dijete da pobjeđuje u igrama, ali to može stvoriti lažnu sliku stvarnosti. Djeca moraju da nauče kako da se nose s porazom. Umjesto da stalno popuštaju, roditelji bi trebalo da pokažu kako izgleda zdravo takmičenje, čak i u igri poput Monopola.
Djeci je teško da slušaju svađe, a jedincima je još teže, jer nemaju s kime da podijele osjećanja. Kasnije u životu nemaju braću ili sestre s kojima bi razgovarali o djetinjstvu. Zato je važno da roditelji prepoznaju kada im je potrebna pomoć i da je na vrijeme potraže.
Jedinci često brzo verbalno sazrijevaju, jer provode puno vremena s odraslima. Ipak, to ne znači da su emocionalno zreli. Djecu ne treba uključivati u razgovore o novcu, vezama ili porodičnim problemima. Djeci je potreban prostor da budu samo djeca.
Djeca koja odrastaju s ljubimcem često imaju toplije uspomene iz djetinjstva. Ljubimci pružaju društvo, utjehu i priliku za povezivanje. Pas s kojim dijete ide u šetnju može pomoći u sklapanju prijateljstava, jer olakšava prve razgovore s drugom djecom.
Čak i djeca koja se dobro osjećaju sama, saglasna su se da posjeta zabavnom parku nije ista bez društva. Smijeh i uzbuđenje imaju veći smisao kada se dijele. Bez prijatelja, dijete se može osjećati usamljeno čak i usred buke i atrakcija.
Roditelji često brinu zbog vremena provedenog pred ekranima, ali jedinci nemaju braću i sestre koji bi im pokazali šta je zabavno ili popularno. Gledanje crtanih filmova i emisija može pomoći djetetu da se uključi u razgovore s vršnjacima i da osjeti pripadnost grupi.
Roditelji jedinca često dijete vode svuda sa sobom, jer je to jednostavno. Ali važno je da dijete vidi da odrasli imaju sopstvene hobije i interese. Tako uči da je normalno imati vrijeme za sebe i da ne mora uvijek biti u centru pažnje.
Rečenice poput "Šta bi mama bez tebe?" mogu stvoriti osjećaj odgovornosti za roditeljevu sreću. Djeca brzo osjete kada su im roditelji emocionalno oslonjeni. Umjesto toga, treba im pružiti ljubav i sigurnost, ali i jasno pokazati da odrasli mogu sami da se nose sa svojim emocijama.
Djeca s braćom i sestrama vide kako roditelji cijene različite osobine kod svakog djeteta. Jedinci ponekad pomisle da ih roditelji vole samo zato što nemaju izbora. Zato im treba jasno reći šta ih čini posebnima i koliko su voljeni baš takvi kakvi jesu. Psiholog savjetuje da im često kažete: "Baš si onakav kakvog smo oduvijek željeli", prenosi Superžena.
