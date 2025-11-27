Logo
Košarac: Blanuša ponizio sve one koji su dali život za Republiku Srpsku

27.11.2025

09:55

Кошарац: Блануша понизио све оне који су дали живот за Републику Српску
Foto: Ustupljena fotografija

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je Branko Blanuša izjavom da "nema razlike između glasa Bošnjaka i Srbina" ponizio srpske borce koji su život dali za Republiku Srpsku i cijeli srpski narod.

"Izjava Branka Blanuše da "nema razlike između glasa Bošnjaka i Srbina" možda lijepo zvuči u političkim salonima pojedinih ambasada ili na "sarajevskoj sećiji", ali u realnom životu Republike Srpske i te kako postoji razlika", istakao je Košarac.

Košarac je rekao da je Blanuša ovim ponizio 26.048 pripadnika policije, Vojske Republike Srpske i drugih jedinica koji su dali živote u Odbrambeno-otadžbinskom ratu za Republiku Srpsku.

"Ponizio je 8.994 civilne žrtve srpskog naroda, nestale, njihove porodice... Ponizio je srpski narod", naglasio je Košarac.

Istakao je da je sramota za opoziciju da se ovako prodaje za šaku bošnjačkih glasova, a glumi patriotizam i posvećenost Srpskoj.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Istorijska šansa za mir u Evropi

On je ukazao da za SNSD i politike Milorada Dodika ta razlika postoji i mora postojati, jer zastupa interese srpskog naroda i Republike Srpske, dok Bošnjaci u skladu sa Ustavom mogu birati potpredsjednika iz reda svog naroda.

"To je fer, legitimno i tako treba da bude", napisao je Košarac na Instagramu.

Prema njegovim riječima, predsjednika Republike Srpske bira srpski narod Republike Srpske i taj glas ima svoju političku i nacionalnu težinu — onu koju SNSD već godinama prepoznaje, poštuje i brani.

Upravo zato, ocijenio je, SNSD pobjeđuje i kad je najteže, jer je uz narod i u dobru i u zlu.

"Mi ćemo nastaviti da branimo volju građana, institucije Republike Srpske i legitimitet izbora – i nećemo dozvoliti da se bilo ko poigrava sa političkim pravima srpskog naroda", rekao je Košarac.

Tagovi:

Staša Košarac

Branko Blanuša

