Sa tržišta EU uklonjeno 16,6 miliona paketa štetnih igračaka

U dvije velike akcije, sprovedene u prethodne dvije godine sa tržišta Evropske unije uklonjeno je 16,6 miliona paketa lažnih i štetnih igračaka, vrijednosti 36,8 miliona evra, a 555 osoba prijavljeno je pravosudnim i zdravstvenim organima, saopštio je danas Evropol.

U operaciji LUDUS IV (2023-2024) zaplijenjeno je 8,4 miliona paketa igračaka, procjenjene vrijednosti 28,1 milion, 125 osoba je prijavljeno pravosudnim organima, a 150 administrativnim ili zdravstvenim organima.

U drugoj operaciji LUDUS V (2024-2025) zaplijenjeno je 8,2 miliona paketa igračaka, procjenjene vrijednosti 8,7 miliona evra, 86 osoba prijavljeno je pravosudnim organima, a 194 osobe prijavljene su administrativnim ili zdravstvenim organima.

Kako se navodi zaplijenjene falsifikovane igračke su uglavnom uvezene redovnim brodskim rutama, a mnoge od njih ukazivale su na različite opasnosti i rizike.

Dodaje se da ove lažne igračke mogu da izazovu gušenje, davljenje, posjekotine ili opekotine i da izlože djecu hemijskim supstancama, a neke mogu čak da oštete sluh ili vid djece.

Unutar Evropske unije, strogi regulatorni standardi regulišu dizajn, proizvodnju i prodaju igračaka i igara, što izbjegavaju kriminalci uključeni u falsifikovanje.

- Loš kvalitet izrade i upotreba niskokvalitetnih toksičnih materijala mogu da izazovu teške, pa čak i opasne po život povrede djece koja se igraju lažnim igračkama. Ovo je posebno zabrinjavajuće kod falsifikovanih igračaka namijenjenih za stavljanje u usta beba, jer su bebe direktno izložene ovim supstancama. Druge opasnosti dolaze od elektronskih igračaka čiji nivoi zvuka mogu da pređu zakonska ograničenja decibela, uzrokujući nepovratan gubitak sluha - navodi se u saopštenju.

Zajedničku inicijativu za suzbijanje proizvođača i uvoznika falsifikovanih igračaka pokrenulo je 26 zemalja, a njome koordinira Evropol i predvode Francuska, Španija i Rumunija uz podršku EUIPO i OLAF.

Evropol dodaje da se globalno tržište igračaka procjenjuje na čak 300 milijardi evra godišnje i da ono ostaje i druga najfalsifikovanija industrija u svijetu.

Tačnije, dodaje se, sektor igračaka ima najveći prosječan gubitak prodaje od falsifikovane robe u EU sa procenjenih 8,7 odsto ukupne prodaje i predstavlja oko milijardu evra izgubljene prodaje i 3.600 manje ljudi zaposlenih u industriji.