Logo
Large banner

Sa tržišta EU uklonjeno 16,6 miliona paketa štetnih igračaka

Izvor:

Agencije

27.11.2025

12:21

Komentari:

0
Igračke
Foto: Markus Spiske/Pexels

U dvije velike akcije, sprovedene u prethodne dvije godine sa tržišta Evropske unije uklonjeno je 16,6 miliona paketa lažnih i štetnih igračaka, vrijednosti 36,8 miliona evra, a 555 osoba prijavljeno je pravosudnim i zdravstvenim organima, saopštio je danas Evropol.

U operaciji LUDUS IV (2023-2024) zaplijenjeno je 8,4 miliona paketa igračaka, procjenjene vrijednosti 28,1 milion, 125 osoba je prijavljeno pravosudnim organima, a 150 administrativnim ili zdravstvenim organima.

Borjana Kristo

BiH

Krišto: Neću podnijeti ostavku

U drugoj operaciji LUDUS V (2024-2025) zaplijenjeno je 8,2 miliona paketa igračaka, procjenjene vrijednosti 8,7 miliona evra, 86 osoba prijavljeno je pravosudnim organima, a 194 osobe prijavljene su administrativnim ili zdravstvenim organima.

Kako se navodi zaplijenjene falsifikovane igračke su uglavnom uvezene redovnim brodskim rutama, a mnoge od njih ukazivale su na različite opasnosti i rizike.

Dodaje se da ove lažne igračke mogu da izazovu gušenje, davljenje, posjekotine ili opekotine i da izlože djecu hemijskim supstancama, a neke mogu čak da oštete sluh ili vid djece.

чишћење

Savjeti

Dodajte ovaj začin u vodu za brisanje podova i kuća će mirisati danima

Unutar Evropske unije, strogi regulatorni standardi regulišu dizajn, proizvodnju i prodaju igračaka i igara, što izbjegavaju kriminalci uključeni u falsifikovanje.

- Loš kvalitet izrade i upotreba niskokvalitetnih toksičnih materijala mogu da izazovu teške, pa čak i opasne po život povrede djece koja se igraju lažnim igračkama. Ovo je posebno zabrinjavajuće kod falsifikovanih igračaka namijenjenih za stavljanje u usta beba, jer su bebe direktno izložene ovim supstancama. Druge opasnosti dolaze od elektronskih igračaka čiji nivoi zvuka mogu da pređu zakonska ograničenja decibela, uzrokujući nepovratan gubitak sluha - navodi se u saopštenju.

Zajedničku inicijativu za suzbijanje proizvođača i uvoznika falsifikovanih igračaka pokrenulo je 26 zemalja, a njome koordinira Evropol i predvode Francuska, Španija i Rumunija uz podršku EUIPO i OLAF.

Evropol dodaje da se globalno tržište igračaka procjenjuje na čak 300 milijardi evra godišnje i da ono ostaje i druga najfalsifikovanija industrija u svijetu.

Lisice

Hronika

Muškarac uhapšen zbog paljevine automobila

Tačnije, dodaje se, sektor igračaka ima najveći prosječan gubitak prodaje od falsifikovane robe u EU sa procenjenih 8,7 odsto ukupne prodaje i predstavlja oko milijardu evra izgubljene prodaje i 3.600 manje ljudi zaposlenih u industriji.

Podijeli:

Tagovi:

igračke

tržište

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стевандић Сијарто

Republika Srpska

Stevandić: Srbi i Mađari uvijek nađu način da zajedno nadigraju razne "zukane"

2 h

0
Сијарто у Палати Републике; Састанак са званичницима Српске

Republika Srpska

Sijarto u Palati Republike; Sastanak sa zvaničnicima Srpske

2 h

0
Пожар и у дому за старе у Србији: Страдала једна особа

Hronika

Požar i u domu za stare u Srbiji: Stradala jedna osoba

2 h

0
Сијарто стигао у Палату Републике

Republika Srpska

Sijarto stigao u Palatu Republike

2 h

0

Više iz rubrike

Лукашенко се обратио Зеленском: Сада имаш Одесу и Николајев, а можеш их ускоро изгубити

Svijet

Lukašenko se obratio Zelenskom: Sada imaš Odesu i Nikolajev, a možeš ih uskoro izgubiti

3 h

0
Национална гарда

Svijet

FBI istražuje pucnjavu u Vašingtonu kao potencijalni čin terorizma

3 h

0
Сијарто: Историјска шанса за мир у Европи

Svijet

Sijarto: Istorijska šansa za mir u Evropi

4 h

0
Ово је мушкарац који је упуцао припаднике Националне гарде

Svijet

Ovo je muškarac koji je upucao pripadnike Nacionalne garde

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner