Premijer Australije najavio široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje

Izvor:

SRNA

18.12.2025

07:47

Премијер Аустралије најавио широке реформе како би се сузбио говор мржње
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

Australija će uvesti široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje, izjavio je danas australijski premijer Entoni Albaneze nekoliko dana nakon najgore masovne pucnjave u zemlji u posljednje tri decenije koja se dogodila na proslavi jevrejskog praznika Hanuke.

Naoružani otac i sin otvorili su vatru dok su stotine ljudi u nedjelju slavile Hanuku na čuvenoj plaži Bondaj u Sidneju i ubili 15 ljudi u tom napadu inspirisanom Islamskom državom koji je šokirao naciju i doveo do straha od porasta antisemitizma, prenosi Rojters.

Albaneze je rekao da će vlada nastojati da uvede zakonodavstvo koje olakšava krivično gonjenje ljudi koji promovišu govor mržnje i nasilje, povećane kazne i mjere za borbu protiv organizacija čiji lideri koriste govor mržnje.

Policija je saopštila da su napad na proslavi Hanuke izvršili Sadžid Akram (50) i njegov 24-godišnji sin Navid.

Sadžida je ubila policija na mjestu napada, dok je Navid Akram optužen za 59 krivičnih djela u srijedu, nakon što se probudio iz kome, uključujući optužbe za ubistvo i terorizam.

Tag:

Australija

