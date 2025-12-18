Premijer Australije najavio široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje

Australija će uvesti široke reforme kako bi se suzbio govor mržnje, izjavio je danas australijski premijer Entoni Albaneze nekoliko dana nakon najgore masovne pucnjave u zemlji u posljednje tri decenije koja se dogodila na proslavi jevrejskog praznika Hanuke.

Naoružani otac i sin otvorili su vatru dok su stotine ljudi u nedjelju slavile Hanuku na čuvenoj plaži Bondaj u Sidneju i ubili 15 ljudi u tom napadu inspirisanom Islamskom državom koji je šokirao naciju i doveo do straha od porasta antisemitizma, prenosi Rojters.

Albaneze je rekao da će vlada nastojati da uvede zakonodavstvo koje olakšava krivično gonjenje ljudi koji promovišu govor mržnje i nasilje, povećane kazne i mjere za borbu protiv organizacija čiji lideri koriste govor mržnje.

Policija je saopštila da su napad na proslavi Hanuke izvršili Sadžid Akram (50) i njegov 24-godišnji sin Navid.

Sadžida je ubila policija na mjestu napada, dok je Navid Akram optužen za 59 krivičnih djela u srijedu, nakon što se probudio iz kome, uključujući optužbe za ubistvo i terorizam.