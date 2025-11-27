Logo
Otkriveno kako se aktivirao "panik poziv" nakon nesreće Ane Radović

Izvor:

Blic

27.11.2025

22:02

Откривено како се активирао "паник позив" након несреће Ане Радовић
Foto: Printscreen

Studentkinja Ana Radović (20) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći sa njenim prijateljem Aleksandrom M. (37) koja se dogodila u nedjelju 23. novembra u popodnevnim časovima na magistralnom putu Čačak - Požega, a “Blic" je otkrio šta se dogodilo sa "panik pozivom" koji je uputio Anin telefon nakon sudara.

Dom zdravlja u Čačku danas se oglasio i saopštio da su primili poziv na engleskom jeziku, a inspektor u penziji Milan Dumanović otkrio je zašto policija nije mogla da locira Anin telefon. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće prekoračenje brzine, dok je izvor pomenutog lista, koji je upućen u istragu, objasnio šta se zaista dogodilo sa "panik pozivom".

несрећа

"Automobili i pametni telefoni sami identifikuju jake udarce koji mogu ukazati da se dogodila nesreća i odmah pozivima alarmirati hitne službe", rekao je izvor "Blica".

Da podsjetimo, Ana je u nedelju 23. novembra krenula za Beograd sa Zlatibora zbog fakultetskih obaveza. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a u sredu 26. novembra su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.

Šta je “panik poziv”?

U pitanju je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti. Ovaj sistem uključuje:

Automatski poziv (eCall) - U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvijek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Šta je eCall?

Riječ je o automatskom pozivu u nuždi koji je postao tihi anđeo čuvar na evropskim putevima, spreman da reaguje u najkritičnijim trenucima čak i kada vozač to nije u stanju. Njegova najveća snaga leži u sposobnosti da drastično skrati vrijeme reakcije hitnih službi, ključni faktor koji spašava živote.

Sistem eCall, obavezan u svim novim modelima automobila i lakih komercijalnih vozila homologovanim za tržište Evropske unije nakon 31. marta 2018. godine, osmišljen je s jednim ciljem: da se osigura najbrža moguća pomoć u slučaju teške saobraćajne nesreće. Njegova funkcionalnost je dvojaka.

Primarno, sistem se aktivira automatski u trenutku ozbiljnog sudara, na primjer kada se aktiviraju vazdušni jastuci. Senzori u vozilu detektuju snažan udar i samostalno uspostavljaju besplatan poziv prema jedinstvenom evropskom broju za hitne slučajeve 112.

Druga, jednako važna funkcija, jeste ručna aktivacija. Pritiskom na spomenuto SOS dugme, vozač ili bilo koji putnik u vozilu može direktno kontaktirati najbliži centar za hitne situacije.

Ova mogućnost je neprocjenjiva ako ste svjedok druge nesreće, ako neko u vozilu doživi iznenadni medicinski problem poput srčanog udara ili ako se nađete u opasnoj situaciji, na primjer zaustavljeni u voznoj traci bez mogućnosti bezbjednog izlaska. Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu.

Istovremeno šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju. Taj paket informacija uključuje tačnu GPS lokaciju vozila, vreme nesreće, identifikacijski broj vozila i smjer putovanja, što je izuzetno važno na autoputevima kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smeru.

Na taj način, čak i ako su putnici bez svijesti ili u stanju šoka i ne mogu da komuniciraju s operaterom, hitne službe tačno znaju gdje se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć. Sistem funkcioniše u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gde je vozilo kupljeno ili registrovano, i za njegovo funkcionisanje nije vam potreban mobilni telefon.

Šta je SOS dugme?

SOS dugme je taster za hitnu pomoć, koji se najčešće nalazi u vozilima i služi za automatsko ili ručno upućivanje poziva hitnim službama (policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći). U slučaju nesreće, pritiskom na dugme ili automatskim aktiviranjem (npr. nakon sudara), sistem šalje hitnim službama ključne informacije kao što su tačna GPS lokacija, vreme i tip događaja, čak i ako putnici ne mogu da komuniciraju.

(Mondo)

Ana Radović

nesreća

Komentari (0)
