Logo
Large banner

Sudbina ih vodi ka zlatu: Ova 3 znaka će da plivaju u luksuzu i novcu

Izvor:

Krstarica

28.11.2025

11:24

Komentari:

0
Евро паре новац
Foto: Markus Spiske/Pexels

Zaboravite na brige i odricanja: Kosmos je odlučio da vam vrati trostruko!

Astrolozi su potvrdili da ova tri srećnika očekuje najveća moguća sreća i nezapamćen, ogroman priliv novca.

Lav

Ako ste Lav, 2026. godina je vaša! Vaša urođena potreba za priznanjem i autoritetom konačno se isplaćuje, ali ne u egu, već u čistom novcu. Za vas, najveći priliv stiže kroz poslovni uspjeh i liderstvo. Dobićete nevjerovatnu priliku da preuzmete vođstvo u velikom projektu, ili ćete pokrenuti sopstveni biznis koji će momentalno eksplodirati.

edin dzeko

Fudbal

Edin Džeko: Sutra možda neću biti ovdje

Lavovi ne dobijaju novac na kašičicu; dobijaju ga u punom sjaju. Ovaj priliv je toliko masivan da će vam omogućiti da živite život pun luksuza i uživanja, bez ikakvog finansijskog pritiska. Zvijezde vas vode ka neizbježnom trijumfu.

Bik

Ako ste rođeni u znaku Bika, u proteklih nekoliko godina iskusili ste ozbiljan finansijski pritisak. E pa, tom mučenju je došao kraj! Godina 2026. donosi dugo očekivanu finansijsku pravdu. Vaša tvrdoglavost i strpljenje konačno se isplaćuju, često kroz neočekivani dobitak, završetak dugog pravnog spora ili, za mnoge, kroz nasljedstvo koje rešava sve dugove.

Ovaj novac neće biti samo prolazna sreća; on će biti temelj vaše trajne sigurnosti. Konačno ćete moći da se opustite i uložite u miran, luksuzan život o kojem ste maštali. Zvijezde vam kažu: Uživajte u plodovima svog rada!

Strijelac

Strijelčevi, poznati po svojoj ljubavi prema slobodi i putovanjima, često su bili sputani finansijskim ograničenjima. Ali u 2026. godini, Univerzum vam daje ključ za beskrajnu ekspanziju! Za Strelca, novac ne stiže kao povišica, već kao pravi džekpot. Ovo je znak koji ima najviše šanse za neočekivani dobitak (LOTO, nagradna igra ili briljantna poslovna ideja koja eksplodira preko noći).

Илу-провалник-лопов-290925

Hronika

Lopovi odnijeli sef iz auto-škole

Najvažnije je da taj novac donosi slobodu. Ne samo da ćete kupiti sve što želite, već ćete moći da finansirate svoje najveće strasti. Godina 2026. donosi toliko obilje da ćete zaboraviti šta znači finansijska briga, piše Krstarica.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

Fudbal

Edin Džeko: Sutra možda neću biti ovdje

4 h

0
Лопови однијели сеф из ауто-школе

Hronika

Lopovi odnijeli sef iz auto-škole

4 h

0
Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

Svijet

Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

4 h

0
Спортиста године

Ostali sportovi

Ovo su kandidati za najbolje sportiste godine u Republici Srpskoj

4 h

0

Više iz rubrike

Par, ljubav

Zanimljivosti

Horoskopski parovi koji se privlače kao magneti, ali su recept za katastrofu

6 h

0
Мушкарци рођени у ова четири знака су сјајни очеви

Zanimljivosti

Muškarci rođeni u ova četiri znaka su sjajni očevi

7 h

0
Које расе паса имају највише вучје ДНК

Zanimljivosti

Koje rase pasa imaju najviše vučje DNK

7 h

0
Хороскоп за 28. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

Zanimljivosti

Horoskop za 28. novembar: Šta nam zvijezde danas poručuju?

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner