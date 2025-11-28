Ovo su kandidati za najbolje sportiste godine u Republici Srpskoj

Izvor:
Tradicionalni 71. Izbor deset najboljih sportista Republike Srpske biće održan 11. decembra u 20 časova u Banskom dvoru.
Pripreme za ovu manifestaciju uveliko traju a sportskim savezima i asocijacijama je upućen poziv da dostave svoje kandidate za najdugovječniju manifestaciju ovog tipa u regionu.
Glas Srpske je na svojoj Instagram stranici predstavio 16 kandidata koji su u izboru.
David Vuković, snažni vezni fudbaler, oduševljava publiku borbenošću, agresijom u duelima i zrelim nastupima. Njegova posvećenost timu i sportu izdvaja ga kao jednog od najboljih mladih igrača, stoji uz objavu.
Podržite Davida tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 1 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Andrej Nedić je jedno od najvećih teniskih imena nove generacije. Umješnost u mečevima, trofeji sa međunarodnih turnira i izuzetna taktička zrelost čine ga ponosom sporta.
Podržite Andreja tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 2 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Ana Gajić je lider na terenu, igračica koja dominira blokom i napadom. Osvojene medalje i nagrade njenih klubova dokazuju kvalitet i posvećenost odbojci.
Podržite Anu tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 3 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time joj dajete glas za Nagradu publike.
Sara Ćirković je šampionka koja je pokazala snagu, odlučnost i srce u ringu. Titule koje osvaja dokaz su njene dominacije u boksu.
Podržite Saru tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 4 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i pomognite joj da osvoji Nagradu publike.
Nikša Matić, majstor džudo tehnike, redovno osvaja medalje i pokazuje visok nivo discipline i kontrole na tatamiju.
Podržite Nikšu tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 5 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i pomognite mu da osvoji Nagradu publike.
Strahinja Rosuljaš je simbol borbe, istrajnosti i sportskog duha. Njegove igre pokazuju da se najveće pobjede osvajaju srcem.
Podržite Strahinju tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 6 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Stefan Dobrijević je borac čiji nastupi ostavljaju publiku bez daha. Spoj snage, tehnike i karaktera doveo ga je do vrha.
Podržite Stefana tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 7 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Jovan Lekić — kralj bazena. Njegova brzina, disciplina i rekordi pokazuju da je među najboljima.
Podržite Jovana tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 8 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Tarik Hrelja — timski lider i talenat koji obećava velike karijerne domete.
Podržite Tarika tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 9 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Luka Pejić — preciznost, smirenost i šampionski mentalitet.
Podržite Luku tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 10 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Mlađen Samardžić, čovjek koji pomjera granice izdržljivosti i brzine.
Podržite Mlađena tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 11 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Milana Railić, motor tima i siguran lider u ključnim mečevima.
Podržite Milanu tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 12 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time joj dajete glas za Nagradu publike.
Aleksandar Đurić, trener koji je stvorio šampione i podigao sport na viši nivo.
Podržite Aleksandra tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 13 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Draško Vujković, igrač koji u bazen unosi hladnu glavu i vruće srce.
Podržite Draška tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 14 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Aljoša Travar, majstor vode i brzine, čije trke ostavljaju utisak snage i koncentracije.
Podržite Aljošu tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 15 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Nikola Jovčić, mirna ruka i siguran rezultat — šampion koji emocije pretvara u preciznost.
Podržite Nikolu tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 16 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.
Tradicionalni izbor najboljih sportista Republike Srpske biće održan 11. decembra u 20 časova u Banskom dvoru, uz direktan prenos na ATV-u i RTRS-u.
