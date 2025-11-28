Ovo su kandidati za najbolje sportiste godine u Republici Srpskoj

Pripreme za ovu manifestaciju uveliko traju a sportskim savezima i asocijacijama je upućen poziv da dostave svoje kandidate za najdugovječniju manifestaciju ovog tipa u regionu.

Glas Srpske je na svojoj Instagram stranici predstavio 16 kandidata koji su u izboru.

1. David Vuković - fudbal

David Vuković, snažni vezni fudbaler, oduševljava publiku borbenošću, agresijom u duelima i zrelim nastupima. Njegova posvećenost timu i sportu izdvaja ga kao jednog od najboljih mladih igrača, stoji uz objavu.

Podržite Davida tako što ćete poslati SMS poruku sa tekstom GL 1 na 091 610 102, ili lajkujte ovu objavu i time mu dajete glas za Nagradu publike.

2. Andrej Nedić - tenis

Andrej Nedić je jedno od najvećih teniskih imena nove generacije. Umješnost u mečevima, trofeji sa međunarodnih turnira i izuzetna taktička zrelost čine ga ponosom sporta.

Andrej Nedić - tenis

Andrej Nedić je jedno od najvećih teniskih imena nove generacije. Umješnost u mečevima, trofeji sa međunarodnih turnira i izuzetna taktička zrelost čine ga ponosom sporta.

3. Ana Gajić - odbojka

Ana Gajić je lider na terenu, igračica koja dominira blokom i napadom. Osvojene medalje i nagrade njenih klubova dokazuju kvalitet i posvećenost odbojci.

Ana Gajić - odbojka

Ana Gajić je lider na terenu, igračica koja dominira blokom i napadom. Osvojene medalje i nagrade njenih klubova dokazuju kvalitet i posvećenost odbojci.

4. Sara Ćirković - boks

Sara Ćirković je šampionka koja je pokazala snagu, odlučnost i srce u ringu. Titule koje osvaja dokaz su njene dominacije u boksu.

Sara Ćirković - boks

Sara Ćirković je šampionka koja je pokazala snagu, odlučnost i srce u ringu. Titule koje osvaja dokaz su njene dominacije u boksu.

5. Nikša Matić - džudo

Nikša Matić, majstor džudo tehnike, redovno osvaja medalje i pokazuje visok nivo discipline i kontrole na tatamiju.

Nikša Matić - džudo

Nikša Matić, majstor džudo tehnike, redovno osvaja medalje i pokazuje visok nivo discipline i kontrole na tatamiju.

6. Strahinja Rosuljaš - košarka u kolicima

Strahinja Rosuljaš je simbol borbe, istrajnosti i sportskog duha. Njegove igre pokazuju da se najveće pobjede osvajaju srcem.

Strahinja Rosuljaš - košarka u kolicima

Strahinja Rosuljaš je simbol borbe, istrajnosti i sportskog duha. Njegove igre pokazuju da se najveće pobjede osvajaju srcem.

7. Stefan Dobrijević - kik boks

Stefan Dobrijević je borac čiji nastupi ostavljaju publiku bez daha. Spoj snage, tehnike i karaktera doveo ga je do vrha.

Stefan Dobrijević - kik boks

Stefan Dobrijević je borac čiji nastupi ostavljaju publiku bez daha. Spoj snage, tehnike i karaktera doveo ga je do vrha.

8. Jovan Lekić - plivanje

Jovan Lekić — kralj bazena. Njegova brzina, disciplina i rekordi pokazuju da je među najboljima.

Jovan Lekić - plivanje

Jovan Lekić — kralj bazena. Njegova brzina, disciplina i rekordi pokazuju da je među najboljima.

9. Tarik Hrelja - košarka

Tarik Hrelja — timski lider i talenat koji obećava velike karijerne domete.

Tarik Hrelja - košarka

Tarik Hrelja — timski lider i talenat koji obećava velike karijerne domete.

10. Luka Pejić - karate

Luka Pejić — preciznost, smirenost i šampionski mentalitet.

Luka Pejić - karate

Luka Pejić — preciznost, smirenost i šampionski mentalitet.

11. Mlađen Samardžić - atletika

Mlađen Samardžić, čovjek koji pomjera granice izdržljivosti i brzine.

Mlađen Samardžić - atletika

Mlađen Samardžić, čovjek koji pomjera granice izdržljivosti i brzine.

12. Milana Railić - rukomet

Milana Railić, motor tima i siguran lider u ključnim mečevima.

Milana Railić - rukomet

Milana Railić, motor tima i siguran lider u ključnim mečevima.

13. Aleksandar Đurić - sjedeća odbojka

Aleksandar Đurić, trener koji je stvorio šampione i podigao sport na viši nivo.

Aleksandar Đurić - sjedeća odbojka

Aleksandar Đurić, trener koji je stvorio šampione i podigao sport na viši nivo.

14. Draško Vujković - vaterpolo

Draško Vujković, igrač koji u bazen unosi hladnu glavu i vruće srce.

Draško Vujković - vaterpolo

Draško Vujković, igrač koji u bazen unosi hladnu glavu i vruće srce.

15. Aljoša Travar - kajak/kanu

Aljoša Travar, majstor vode i brzine, čije trke ostavljaju utisak snage i koncentracije.

Aljoša Travar - kajak/kanu

Aljoša Travar, majstor vode i brzine, čije trke ostavljaju utisak snage i koncentracije.

16. Nikola Jovčić - streljaštvo

Nikola Jovčić, mirna ruka i siguran rezultat — šampion koji emocije pretvara u preciznost.

Nikola Jovčić - streljaštvo

Nikola Jovčić, mirna ruka i siguran rezultat — šampion koji emocije pretvara u preciznost.

Tradicionalni izbor najboljih sportista Republike Srpske biće održan 11. decembra u 20 časova u Banskom dvoru, uz direktan prenos na ATV-u i RTRS-u.