Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

28.11.2025
Nezamisliva tragedija dogodila se u Menidiju u Grčkoj, kada je 14-godišnju djevojčicu iz Albanije, koja je bila trudna, majka toliko brutalno prebila da je doživjela pobačaj.
Djevojčica je navodno u policijsku stanicu otišla noseći fetus u kesi, prenosi Protothema.
Do horora je došlo u četvrtak, 27. novembra, kada je policija dobila poziv o incidentu u porodici.
Odmah su otišli na lice mjesta, gdje su uhapsili majku (54) zbog nasilja u porodici i nanošenja teških tjelesnih povreda.
Kako pišu mediji, majka je, iz za sada nepoznatih razloga, brutalno pretukla svoju maloljetnu i trudnu kćerku zbog čega je djevojčica imala pobačaj.
Prema izvorima iz policije, djevojčica je uzela potom fetus, stavila ga u kesu i odnijela u policijsku stanicu. O njoj sada brine Centar za socijalni rad.
