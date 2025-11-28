Majka tukla trudnu kćerku (14): Od batina doživjela pobačaj

Nezamisliva tragedija dogodila se u Menidiju u Grčkoj, kada je 14-godišnju djevojčicu iz Albanije, koja je bila trudna, majka toliko brutalno prebila da je doživjela pobačaj.

Djevojčica je navodno u policijsku stanicu otišla noseći fetus u kesi, prenosi Protothema.

Do horora je došlo u četvrtak, 27. novembra, kada je policija dobila poziv o incidentu u porodici.

Odmah su otišli na lice mjesta, gdje su uhapsili majku (54) zbog nasilja u porodici i nanošenja teških tjelesnih povreda.

Kako pišu mediji, majka je, iz za sada nepoznatih razloga, brutalno pretukla svoju maloljetnu i trudnu kćerku zbog čega je djevojčica imala pobačaj.

Prema izvorima iz policije, djevojčica je uzela potom fetus, stavila ga u kesu i odnijela u policijsku stanicu. O njoj sada brine Centar za socijalni rad.