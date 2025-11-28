Ove godine 12 novozaraženih lica HIV-om, zabilježen smrtni slučaj

U Republici Srpskoj u ovoj godini registrovano je 12 novozaraženih lica HIV infekcijom, što ukazuje da se trend novootkrivenih slučajeva i dalje nastavlja.

"Posebno zabrinjava činjenica da sve veći broj oboljelih dolazi ljekaru u odmakloj, terminalnoj fazi bolesti, kada su mogućnosti liječenja ograničene. U ovoj godini zabilježen je i smrtni slučaj uzrokovan komplikacijama AIDS-a, pod nadzorom u Srpskoj je 135 zaraženih lica", saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske UKC povodom 1. decembra - Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Hronika Potvrđena optužnica protiv dvojice Avganistanaca zbog pokušaja ubistva

Na globalnom nivou prošle godine zabilježeno je oko 1,3 miliona novih infekcija HIV-om, a oko 630.000 ljudi je preminulo.

Iz UKC-a su pozvani građani da iskoriste priliku za testiranje, jer rani pregled i dijagnoza značajno povećavaju mogućnosti za uspješno liječenje i sprečavanje širenja infekcija.