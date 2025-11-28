Matej boluje od rijetke bolesti: Rođen je slijep, a sada postiže nevjerovatne rezultate

Izvor:
Telegraf
28.11.2025
09:25
Mateja Guran iz Pančeva boluje od Leberove bolesti i slijep je od rođenja. Ovaj šesnaestogodišnjak uspio je i pored toga da bude izuzetno uspješan u mnogim oblastima, a prije par godina proglašen je za najboljeg slijepog učenika Srbije. Ima svoj Jutjub kanal, učestvuje na muzičkim takmičenjima, a nada se da će mu inovativna terapija pomoći da progleda, prenosi RTV.
Uz ogroman trud i volju, ali i pomoć porodice, školskih drugova i ličnog asistenta Mateja Guran niže uspehe. Ima skoro 40 nagrada sa raznih takmičenja i proglašen je za najboljeg slijepog učenika Srbije.
“Bilo mi je izrazito drago zbog te nagrade, tada sam osetio koliko sav trud i sva volja koju nosim cijeli svoj život i sve za šta se borim ume da da rezultate. 2024. godine bio sam đak generacije u Osnovnoj školi “Sveti Sava” što mi je tek dalo vjetar u leđa za sve što je poslije toga došlo”, kazao je Mateja.
I u pančevačkoj Gimnaziji Mateja je jedan od najboljih đaka. Od kako je dobio tastaturu sa Brajevom azbukom značajno mu je olakšano praćenje nastave i učenje.
Znanje iz matematike pomoglo mu je da osmisli formulu za određivanje dana u nedjelji, čak i kada datum seže u daleku prošlost ili budućnost. Od mnogobrojnih interesovanja ipak izdvaja sport i muziku.
“Ove godine sam pokrenuo moj Jutjub kanal, bavi se pretežno analizom sportskih događaja, uglavnom iz fudbala i košarke. Kao neko ko ne vidi - ali šaljem poruku da i mi volimo sport i da svi možemo da uživamo u sportu. Zato mi jer drago što mogu da objavljujem svoje analize”, dodao je Mateja.
Učestvovao je na raznim takmičenjima u pevanju, od Pinkovih zvezdica do Gimnazijskog idola, gdje je dobio nagradu publike, a klavir svira od četvrte godine.
Mateja je jedini na Balkanu u programu liječenja rijetke Leberove bolesti koji se sprovodi na osnovu američke studije.
“Poslijednjih 5 godina lečenje je u Njemačkoj, svakih 6 mjeseci dobija injekciju u jedno oko. Od ove godine počeo je da dobija injekcije u oba oka prilikom svakog dolaska u kliniku. Nadamo se najboljem i najsrećnijem našem danu”, saopštio je Marko Guran, Matejin otac.
“To je projekat u fazi istraživanja, ali mi smo pristali na to zato što verujemo da ću ja zaista progledati. Polako mi se ojačava vid, vidim sjenke, a ranije sam razlikovao samo svjetlost i tamu”, izjavio je Mateja.
Mateja planira da upiše Pravni fakultet, posebno ga zanima sportsko pravo, ali više od svega želi da progleda i vjeruje da će se uz pomoć eksperimentalne terapije koju prima to i ostvariti.
