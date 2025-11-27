Logo
Kasno otkrivanje HIV-a i dalje ugrožava živote

27.11.2025

16:12

Касно откривање ХИВ-а и даље угрожава животе
Foto: Artem Podrez/Pexels

Evropske institucije pozvale su na obuhvatnije testiranje na HIV i bolji pristup samotestiranju.

HIV infekcije u Evropi često se prepoznaju i liječe prekasno, pokazala je studija čiji su rezultati objavljeni u četvrtak, pri čemu je čak 54 odsto dijagnoza u 2024. postavljeno prekasno da bi se započelo optimalno liječenje.

Zajednički izvještaj Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Evropske kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) objavljen je uoči Svetskog dana AIDS-a, koji se obilježava u ponedjeljak.

Više od sto hiljada obolelih u 2024.

Владимир Путин

Svijet

Putin: Konfiskacija ruske imovine smatraće se krađom

Sve veći broj neotkrivenih slučajeva ugrožava cilj eliminacije AIDS-a kao pretnje javnom zdravlju do 2030. godine, upozorili su ECDC sa sedištem u Stokholmu i evropska kancelarija SZO sa sedištem u Kopenhagenu.

Gotovo 106.000 dijagnoza HIV-a postavljeno je u regionu evropske kancelarije SZO u 2024, navodi se u izvještaju, a to se odnosi na ukupno 53 zemlje koje se protežu i van EU, sve do Centralne Azije.

Ako se u obzir uzme samo Evropski ekonomski prostor (EEP), koji uključuje EU, Island, Lihtenštajn i Norvešku, tamo je evidentirano nešto više od 24.000 dijagnoza, od čega se 48 odsto odnosilo na kasne dijagnoze.

Testirajte se

Dve institucije pozvale su na obuhvatnije testiranje na HIV i bolji pristup samotestiranju, uz napomenu da je cilj eliminacije AIDS-a kao pretnje javnom zdravlju do 2030. ostvariv, ali samo ako evropski region odmah počne da smanjuje nedostatke u pogledu testiranja.

Prema podacima UN-a, u 2024. godini virusom humane imunodeficijencije bilo je zaraženo oko 1,3 miliona ljudi širom svijeta, a poznato je da taj virus, ako se ne liječi, može dovesti do razvoja AIDS-a.

Krajem 2024. godine s HIV-om je u svetu živelo 40,8 miliona ljudi, od kojih više od tri četvrtine ima pristup terapiji. Od posljedica AIDS-a u istoj godini umrlo je oko 630.000 zaraženih.

(euronews)

