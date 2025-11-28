Potresno priznanje Rade Manojlović: ''Tjerali su nas da se slikamo gole''

Rada Manojlović tokom cijele svoje karijere imala je samo riječi hvale za direktora Granda, Sašu Popovića, posebno nakon njegove smrti.

Pjevačica je sada ispričala i nešto što malo ko zna, vezano za velikog estradnog maga.

Naime, gostujući u jednoj emisiji, Rada je otkrila kako ih je u jednom momentu tadašnji direktor Granda zaštitio.

Rada je ispričala da su ona i njene koleginice bile na početku karijere i da su bile naivne, te da nisu znale da se neki projekti mogu kako je rekla "odbiti" sve dok im Saša Popović to nije apostrofirao.

- Nisam ispričala kako nas je Popović zaštitio od previše golog slikanja, htjedoh reći pornog*rafije - započela je Rada.

- Došle smo na veliko novogodišnje slikanje. Rečeno nam je da je sve dogovoreno sa Saletom i spremili su nam kupaće kostime. Trebalo je da budemo Deda Mrazice, imale smo kapice i bile potpuno gole. Djevojčice od 19, 20 godina, stvarno smo bile djeca - nastavlja priču Manojlovićeva.

- Zamisli, prikazuješ se na sceni u "narodskom" izdanju, kulturnom, a prva naslovna strana da budemo gole! Popović kad je to čuo, momentalno je nazvao tu medijsku kuću: "Ove fotografije! Ovo ne može! Odmah da ste im donijeli haljine koje priliče njihovim godinama!" - prisjetila se Rada.

- Bude mi žao kad pričaju kako je "tjerao nekoga da se skida". Tada nas je zaštitio i pokazao da ne moramo baš sve da radimo - zaključila je pjevačica za Grand.