Potresno priznanje Rade Manojlović: ''Tjerali su nas da se slikamo gole''

Telegraf

28.11.2025

09:09

Rada Manojlović tokom cijele svoje karijere imala je samo riječi hvale za direktora Granda, Sašu Popovića, posebno nakon njegove smrti.

Pjevačica je sada ispričala i nešto što malo ko zna, vezano za velikog estradnog maga.

Naime, gostujući u jednoj emisiji, Rada je otkrila kako ih je u jednom momentu tadašnji direktor Granda zaštitio.

Rada je ispričala da su ona i njene koleginice bile na početku karijere i da su bile naivne, te da nisu znale da se neki projekti mogu kako je rekla "odbiti" sve dok im Saša Popović to nije apostrofirao.

- Nisam ispričala kako nas je Popović zaštitio od previše golog slikanja, htjedoh reći pornog*rafije - započela je Rada.

- Došle smo na veliko novogodišnje slikanje. Rečeno nam je da je sve dogovoreno sa Saletom i spremili su nam kupaće kostime. Trebalo je da budemo Deda Mrazice, imale smo kapice i bile potpuno gole. Djevojčice od 19, 20 godina, stvarno smo bile djeca - nastavlja priču Manojlovićeva.

- Zamisli, prikazuješ se na sceni u "narodskom" izdanju, kulturnom, a prva naslovna strana da budemo gole! Popović kad je to čuo, momentalno je nazvao tu medijsku kuću: "Ove fotografije! Ovo ne može! Odmah da ste im donijeli haljine koje priliče njihovim godinama!" - prisjetila se Rada.

- Bude mi žao kad pričaju kako je "tjerao nekoga da se skida". Tada nas je zaštitio i pokazao da ne moramo baš sve da radimo - zaključila je pjevačica za Grand.

Rada Manojlović

