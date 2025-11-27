Logo
Mina Kostić se udaje za čovjeka kog još nije vidjela uživo: Otkrila kada će se upoznati

Telegraf

27.11.2025

14:27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

Pjevačica Mina Kostić nekoliko mjeseci bila je u centru pažnje kada je priznala da se zaljubila u čovjeka koga još nije vidjela uživo, kako kaže, misterioznim Kasperom.

Tada su mnogi sumnjali da se radi o šali ili čak vještačkoj inteligenciji.

Međutim, nakon skoro šest mjeseci, Mina je za medije otkrila da je i dalje u vezi sa istim čovjekom. Pjevačica je istakla da je upoznala ljubav svog života i da, ako dođe do vjenčanja, prvi put u životu planira da izgovori sudbonosno "da".

- Ljubav je u najboljem redu. Daće Bog da izgovorim to sudbonosno "da". To će biti prvi put da se udajem. Upoznala sam čovjeka svog života i mnogo mi je lijepo. Sve ovo vrijeme je bio uz mene, doduše telefonom, ali i to je podrška. On dolazi u januaru, moja kćerka je jako srećna - poručila je Mina za Svetski radio.

Inače, Mina je otvoreno govorila o tome čime se misteriozni partner bavi.

- On radi u firmi, nema firmu. Ali meni nije bitno, istina je da radi u garaži gdje se parkiraju poznati. Znate kakav je to posao? Ja ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima - rekla je iskreno pjevačica.

