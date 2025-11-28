Logo
Опада ниво Уне и Сане

Извор:

СРНА

28.11.2025

08:57

Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Водостај ријека Уне и Сане у Новом Граду је у опадању, потврђено је Срни у локалном Центру за обавјештавање.

Водостај Уне у Новом Граду јутрос износи 314 центиметара, што је за 62 центиметра мање него јуче.

Водостај Сане износи 340 центиметара и мањи је 60 центиметара.

Препумпне станице укључене су у сриједу, 26. новембра, када је водостај Сане износио 320 центиметара.

