Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Извор:

Танјуг

28.11.2025

08:52

Коментари:

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Број жртава пожара у стамбеном комплексу Ванг Фук у Таи Поу порастао је на 128, док су хонгконшке власти ухапсиле још два директора консултантске фирме "Will Power Architects", задужене за пројекат реновирања објекта.

Тиме је број ухапшених у вези с несрећом повећан на пет, саопштило је антикорупцијско тело ИЦАЦ.

НБа-кошарка-лопта

Кошарка

Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Власти су покренуле истрагу о, како је оцијењено, најтежем пожару у Хонгконгу у посљедњих 70 година, док се спасилачке акције настављају, пренио је портал СЦМП.

Пожар који је избио у сриједу послије подне убрзано се проширио на седам од осам блокова комплекса.

Ватрогасци су до петка ставили пожар под контролу, али 56 људи и даље се налази у болницама, а 79 је повријеђено. Примљено је 467 пријава о несталима, док је за око 200 особа статус непознат.

Прелиминарна истрага утврдила је да су лифтови на спратовима били затворени лако запаљивим стиропором, што је допринијело брзом ширењу ватре и захватило је станове кроз ходнике. Такође, мрежаста заштита и лимови коришћени споља нису испуњавали прописе о противпожарној безбједности.

Рерна

Савјети

Зашто није паметно оставити отворену рерну након печења?

Дан раније ухапшена су и три висока службеника "Prestige Construction & Engineering", укључујући два директора, због сумње на убиство из нехата. Истражитељи наводе да је фирма користила неадекватне материјале у скелама и блокирала прозоре стиропором, што је допринијело трагедији.

Кинески предсједник Си Ђинпинг изразио је саучешће и позвао на максималне напоре како би се смањиле људске жртве и материјална штета. Градски лидер Џон Ли посјетио је повријеђене и обећао темељну истрагу о пожару и конструкцији скела.

Степенице

Савјети

Није со: Овај јефтини састојак уклања лед са степеница

У операције спасавања укључена је и опрема из континенталне Кине, укључујући извиђачке дронове високих перформанси, роботска помагала и транспортне системе за ватрогасце, као и медицински материјал за лијечење опекотина и тровања димом. Министар безбједности Крис Танг упозорио је да би број жртава могао додатно да расте, с обзиром на то да се наставља потрага за тијелима.

Тагови:

Hong Kong

пожар

Коментари (0)
