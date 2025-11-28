Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Извор:
Број жртава пожара у стамбеном комплексу Ванг Фук у Таи Поу порастао је на 128, док су хонгконшке власти ухапсиле још два директора консултантске фирме "Will Power Architects", задужене за пројекат реновирања објекта.
Тиме је број ухапшених у вези с несрећом повећан на пет, саопштило је антикорупцијско тело ИЦАЦ.
Власти су покренуле истрагу о, како је оцијењено, најтежем пожару у Хонгконгу у посљедњих 70 година, док се спасилачке акције настављају, пренио је портал СЦМП.
Пожар који је избио у сриједу послије подне убрзано се проширио на седам од осам блокова комплекса.
Ватрогасци су до петка ставили пожар под контролу, али 56 људи и даље се налази у болницама, а 79 је повријеђено. Примљено је 467 пријава о несталима, док је за око 200 особа статус непознат.
Прелиминарна истрага утврдила је да су лифтови на спратовима били затворени лако запаљивим стиропором, што је допринијело брзом ширењу ватре и захватило је станове кроз ходнике. Такође, мрежаста заштита и лимови коришћени споља нису испуњавали прописе о противпожарној безбједности.
Дан раније ухапшена су и три висока службеника "Prestige Construction & Engineering", укључујући два директора, због сумње на убиство из нехата. Истражитељи наводе да је фирма користила неадекватне материјале у скелама и блокирала прозоре стиропором, што је допринијело трагедији.
Кинески предсједник Си Ђинпинг изразио је саучешће и позвао на максималне напоре како би се смањиле људске жртве и материјална штета. Градски лидер Џон Ли посјетио је повријеђене и обећао темељну истрагу о пожару и конструкцији скела.
У операције спасавања укључена је и опрема из континенталне Кине, укључујући извиђачке дронове високих перформанси, роботска помагала и транспортне системе за ватрогасце, као и медицински материјал за лијечење опекотина и тровања димом. Министар безбједности Крис Танг упозорио је да би број жртава могао додатно да расте, с обзиром на то да се наставља потрага за тијелима.
