Полицијски претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета Зеленског

Извор:
Танјуг
28.11.2025
09:20
Коментари:0
Украјинске власти за борбу против корупције извршиле су јутрос претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета украјинског предсједника Володимира Зеленског, саопштио је Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ).
Према саопштењу НАБУ на Фејсбуку ове "истражне радње (претрес) су одобрене и спроводе се у оквиру истраге". Наведено је и да ће више детаља бити објављено накнадно.
Према снимцима на сајту "Украјинске правде", око 10 службеника Националног бироа за борбу против корупције Украјине (НАБУ) и Специјализованог антикорупцијског тужилаштва (САПО) ушло је у дио Кијева гдје се налазе владине зграде.
НАБУ и САП су 10. новембра саопштили резултате истраге о корупцији у украјинском енергетском сектору, која је названа "Мидас". Документоване су активности високорангиране криминалне организације, чији су учесници изградили велику корупцијску шему како би утицали на стратешка предузећа државног сектора, посебно на "Енергоатом".
Према истрази, неколико украјинских званичника умијешани су у систематско прање новца и незаконито богаћење, а на челу шеме био је бизнисмен Тимур Миндич, бивши пословни партнер украјинског предсједника Володимира Зеленског. Украјинска министарка енергетике Светлана Гринчук и министар правде Герман Галушченко поднијели су оставке након што се њихово име појавило у истрази.
