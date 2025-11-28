Logo
Large banner

Полицијски претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета Зеленског

Извор:

Танјуг

28.11.2025

09:20

Коментари:

0
Андриј Јермак шеф кабинета Зеленског
Фото: Tanjug/AP/Martial Trezzini

Украјинске власти за борбу против корупције извршиле су јутрос претрес у кући Андрија Јермака, шефа кабинета украјинског предсједника Володимира Зеленског, саопштио је Национални биро за борбу против корупције Украјине (НАБУ).

Према саопштењу НАБУ на Фејсбуку ове "истражне радње (претрес) су одобрене и спроводе се у оквиру истраге". Наведено је и да ће више детаља бити објављено накнадно.

rada manojlovic instagram

Сцена

Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Према снимцима на сајту "Украјинске правде", око 10 службеника Националног бироа за борбу против корупције Украјине (НАБУ) и Специјализованог антикорупцијског тужилаштва (САПО) ушло је у дио Кијева гдје се налазе владине зграде.

НАБУ и САП су 10. новембра саопштили резултате истраге о корупцији у украјинском енергетском сектору, која је названа "Мидас". Документоване су активности високорангиране криминалне организације, чији су учесници изградили велику корупцијску шему како би утицали на стратешка предузећа државног сектора, посебно на "Енергоатом".

несрећа

Хроника

Мапа кретања возила у ком су погинули Ана и Александар

Према истрази, неколико украјинских званичника умијешани су у систематско прање новца и незаконито богаћење, а на челу шеме био је бизнисмен Тимур Миндич, бивши пословни партнер украјинског предсједника Володимира Зеленског. Украјинска министарка енергетике Светлана Гринчук и министар правде Герман Галушченко поднијели су оставке након што се њихово име појавило у истрази.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Par, ljubav

Занимљивости

Хороскопски парови који се привлаче као магнети, али су рецепт за катастрофу

6 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Друштво

Опада ниво Уне и Сане

7 ч

0
Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Свијет

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

7 ч

0
Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Кошарка

Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

7 ч

0

Више из рубрике

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

Свијет

Број жртава пожара у Хонгконгу порастао на 128, ухапшено двоје осумњичених

7 ч

0
Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

Свијет

Бацио дјечака са зграде и завршио на психијатрији: Сада је напао поново

7 ч

0
Орбан данас у посјети Москви

Свијет

Орбан данас у посјети Москви

7 ч

1
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Донио сам одлуку

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner