Logo
Large banner

Zašto je Sveti Nikola jedna od najčešćih slava?

Izvor:

Krstarica

19.12.2025

06:56

Komentari:

0
Зашто је Свети Никола једна од најчешћих слава?

Svakog 19. decembra pravoslavni vjernici slave Svetog Nikolu. Neke procjene kažu da će danas u preko 30 odsto domova u Srbiji gorjeti svijeća jer je ovo po broju svečara ubjedljivo najveća srpska slava.

Ipak, priča o tome kako je došlo do toga da baš Sveti Nikola postane “najpopularnija” slava u Srbiji, malo je kompleksnija i teško se objašnjava samo jednim razlogom.

Sveti Nikola je bio episkop Mire Likijske u Maloj Aziji. Riječ je o vaseljenskom svecu tj. onome koga podjednako poštuje i zapadni i istočni svijet. Legenda kaže da je Sveti Nikola za života bio veliki dobročinitelj koji je sve svoje bogatstvo i imanje razdijelio siromašnima, a on sam je, vođen čudesnim glasom, krenuo da u narodu da širi vjeru, pravdu i milosrđe.

sveti nikola nikoljdan

Društvo

Danas slavimo Svetog Nikolu - polovina Srba slavi, druga polovina ide u goste

Već samom svojom pojavom je donosio utjehu, mir i dobru volju među ljude, a skroman kakav je bio, novac nije davao ljudima u ruke, već im je stavljao u džep da bi se iznenadili kada ga nađu. Upravo zbog ovih detalja se vjeruje da je legenda o Deda Mrazu proistekla baš na osnovu života Svetog Nikole.

I dok je zapadni svijet potpuno prihvatio Senta Klausa u obliku debeljuškastog deke koji, obučen u crveno djeci donosi paketiće, u Srbiji kult Svetog Nikole ima još dublje korijene i održao se sve do današnjih dana.

Изабела и Ненад

Porodica

''Ili je luda, ili vrh'': Njemica zbog Nenada napustila Njemačku

Sveti Nikola je živio u 4. vijeku, a njegovo žitije je jedno od prvih prevedenih sa grčkog jezika. Prihvatajući hrišćanstvo, Srbi su upravo na primjerima iz života Svetog Nikole učili o smislu i vrlinama ove religije, pa su ga vremenom usvojili za svog zaštitnika.

Naravno, razlog za toliku “popularnost” Svetog Nikole među Srbima može biti i mnogo prizemniji i “ovozemaljskiji”.

Stara Srbija bila je zemlja seljaka u kojoj je najveći dio stanovništva preko cijele godine radio u polju. Zima je bila jedini period kada je bilo vremena za predah, pa je Sveti Nikola, koji se slavi 6. decembra po starom, odnosno 19. decembra po novom kalendaru, bio idealan.

Osim ovoga, neki etnolozi ističu i da je za rasprostranjenost kulta Svetog Nikole među Srbima zaslužno i već poslovično siromaštvo našeg naroda. Kako Sveti Nikola pada u vrijeme božićnog posta, takvu slavu je uvijek moguće spremiti – treba samo malo hljeba, krompira i rakije, pa da se ugoste gosti i “ispoštuje” svetac. A, ako se nađe i malo ribe… onda je to već prava gozba!

Vjerovatno je da je svaki od ovih razloga u određenoj mjeri doprinio današnjoj popularnosti Svetog Nikole među Srbima. Kako bilo, svima koji slave, kao i onima koji idu na slavu, želimo da u miru i slozi provedu današnji dan.

Podijeli:

Tagovi:

Sveti Nikola

SPC

slava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Društvo

Šta znači ako je na Svetog Nikolu sunčan dan

12 h

0
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

15 h

0
Нећете вјеровати како су сестре Кардашијан изгледале прије славе

Scena

Nećete vjerovati kako su sestre Kardašijan izgledale prije slave

3 sedm

0
Сарајево смог магла

Zanimljivosti

Kakva nas zima čeka ako je Mratindan maglovit?

3 sedm

0

Više iz rubrike

Данас славимо Светог Николу - половина Срба слави, друга половина иде у госте

Društvo

Danas slavimo Svetog Nikolu - polovina Srba slavi, druga polovina ide u goste

1 h

0
Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Društvo

Šta znači ako je na Svetog Nikolu sunčan dan

12 h

0
Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље

Društvo

Djevojka na Ostrogu pala u provaliju, desilo se čudo: Otac Predrag otkrio detalje

13 h

0
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Društvo

Poznati meteorolog otkriva kakvo vrijeme će biti za Novu godinu

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

59

Horoskop za petak: Mirniji ulazak u vikend

07

55

Nikoljdan je više od praznika: Simbol brige, zajedništva i identiteta u srpskoj tradiciji

07

48

Kako je Brajan Volš reagovao na presudu doživotnog zatvora

07

46

Rusija poslala poruku u 1 sat ujutro dok su trajali pregovori u Briselu: Svi će snositi odgovornost

07

39

Vozači pažljivo! Moguća poledica i odroni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner