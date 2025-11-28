Zvezda trijumfovala: Bekali "kipi" od bijesna nakon poraza

Crvena zvezda je pobjedila FCSB sa 1:0 u Beogradu u četvrtak veče, a meč koji je rumunski tim igrao sa igračem više i na kraju izgubio, izazvao je pravu erupciju bijesa kod vlasnika kluba, Điđija Bekalija.

Fudbaleri Crvene zvezde su pobjedili u 5. kolu Lige Evrope rumunski FSCB u Beogradu, a meč u kojem je rumunski tim igrao sa igračem više i na kraju izgubio, izazvao je pravu erupciju besa kod vlasnika kluba, Điđija Bekalija.

On je odmah poslije meča u uživo programu Prima sport 1, izvrijeđao svoje igrače, podvukao je da im zamjera disciplinu, nedostatak karaktera i igre. Vidno bijesan izgovorio je: "Nemam više šta da kažem. Ne verujem u ovaj tim. Male ekipe imaju kombinatoriku, znaju gde ide lopta. Kod nas – svako radi šta hoće, stoje gdje žele, trče ako im se trči. To je fudbal za razonodu, nije profesionalizam".

Posebno je kritikovao Florina Tanasea, kojeg je godinama javno štitio i koji mu je kako rumunski mediji navode jedan od miljenika.

"Tanase je dobar igrač, uvek sam ga hvalio. Ali šta je ovo? Dodirne loptu 75 puta! Zašto je drži toliko?! To može u Rumuniji, ali ovde te ne puštaju da se igraš. Kao da igra protiv Metaloglobusa".

Prvi čovjek rumunskog tima, istakao je da se fudbaleri ponašaju kao zvijezde, te da ne ispunjavaju ono što trener od njih traži.

"Možda je i moja greška. Više ne slušaju trenere zbog mene. Svako igra šta mu padne na pamet. Radunović više nije onaj igrač. Ni Olaru. Previše njih više ne pruža ništa. Prošle godine smo ih hvalili zbog pas igre, sada ne postoje. Nema igre bez lopte, nema trčanja. Milion evra su zaradili, sad su milioneri - i gotovo. To je karakter".

Na kraju, kada je bijes dostigao vrhunac, Bekali je istakao:

"Prvi put za 25 godina kažem da ne verujem u svoj tim. Igrali smo sa Petrolulom, najslabijim timom - nismo mogli da ih pobedimo. Pa kako ćemo Farul? Ako izgubimo od Farula - gotovo je. U januaru ću dovesti 3-4 igrača. Moram. Posebno štopere. Samo je Ngezana izazvao sve nesreće, sve je krenulo od njega", piše Blicsport.