Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

Banjalučka policija imala je juče tokom dana pune ruke posla, a više osoba je uhapšeno.

Kasno sinoć, oko 23.20 sati, uhapšen je Banjalučanin R.G. jer se proteklih dana lažno predstavljao kao policajac.

Takođe, uhapšen je i S.K. iz Banjaluke koji je ometao policajce tokom vršenja njihove dužnosti.

"Te se oglušilo o zakonito izdato naređenje policijskih službenika. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", kažu u Banjalučkoj policiji.

Uhapšen je i D.Z, koji je napravio haos u jednoj kladionici, ali i zadobio povrede prilikom privođenja.

"Navedeno lice je sinoć oko 19,10 časova vrijeđalo radnika sportske kladionice u Banjaluci, a potom i prolaznike na ulici. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica D.Z. utvrđeno je prisustvo od 2,47 g/kg alkohola u organizmu.

Navedeno lice je prilikom lišenja slobode pružalo aktivan otpor usljed čega je zadobilo tjelesne povrede i ljekarska pomoć mu je ukazana u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.